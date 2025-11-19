Dubajské aerolinky hlásí další velké nákupy. Emirát staví nové letiště

  15:24
Dubajská letecká společnost Emirates a její nízkonákladová sesterská firma FlyDubai na aerosalonu v Dubaji oznámily další významné objednávky letadel. FlyDubai koupí 75 letadel Boeing 737 MAX v hodnotě 13 miliard dolarů (271,1 miliardy Kč) a Emirates osm letadel Airbus A350-900 v ceně 3,4 miliardy dolarů.
Model nového letiště s pěti ranvejemi v hodnotě 35 miliard dolarů představený...

Model nového letiště s pěti ranvejemi v hodnotě 35 miliard dolarů představený na letecké výstavě Dubai Air Show ve Spojených arabských emirátech (19. listopadu 2025) | foto: AP

Stánek společnosti FlyDubai na leteckém veletrhu Dubai Airshow v Dubaji ve...
Letušky společnosti Emirates Airlines pózují u letadla Airbus A380-800 na...
Návštěvníci fotografují Boeing 737 MAX 8 společnosti FlyDubai na letecké...
Generální ředitel společnosti Dubai Airports Paul Griffiths na leteckém...
Hodnota objednávek vychází z katalogové ceny letadel. Aerolinky však při větších objednávkách dostávají výrazné slevy, konečná cena, kterou obvykle firmy nesdělují, tak bude podstatně nižší.

FlyDubai už v úterý oznámily nákup 150 letadel Airbus A321neo za 24 miliard dolarů. Je to první objednávka od evropského výrobce letadel, FlyDubai od prvního letu v roce 2009 využívala pouze letadla Boeing 737. Objednávka je tak významným úspěchem pro Airbus, napsala agentura AP.

Emirates i FlyDubai sázejí na Boeing. Na aerosalonu objednaly přes sto letadel

Emirates v pondělí oznámily, že koupí 65 letadel Boeing 777-9 v katalogové ceně 38 miliard dolarů. Včetně aktuální objednávky tak mají Emirates objednáno celkem 375 kusů širokotrupých letadel, které se používají pro lety na delší vzdálenosti.

Připraveno na expanzi

Dubaj se nyní připravuje na expanzi svých leteckých společností a staví nové letiště s pěti vzletovými a přistávacími drahami. Mezinárodní letiště v Dubaji je nejrušnějším letištěm na světě pro mezinárodní lety. Dnes oznámilo, že od počátku roku již odbavilo 70,1 milionu cestujících a očekává, že letos překoná loňský rekord, kdy odbavilo 92,3 milionu cestujících. Nákupy nových letadel mají podpořit rozšíření tras.

Dubajský aerosalon Dubai Air Show se koná každé dva roky a patří mezi nejvýznamnější veletrhy letectví a obranného průmyslu na světě. Akce kombinuje obchodní veletrh s leteckou přehlídkou, kde aerolinie a výrobci letadel často oznamují velké objednávky, představují nové technologie a nabízejí ukázky ve vzduchu.

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

