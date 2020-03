Dubajská firma vyrábí palivo pro kamiony z přepáleného oleje z McDonald’s

Neutrální palivo se na trh v Dubaji ve Spojených arabských emirátech dostalo díky partnerství s McDonald’s, uvádí CNN. Řetězec rychlého občerstvení společnosti dodává olej, na kterém dříve smažil hranolky a kuřecí nugety.

„I když jsme všichni nadšeni z pokroku v oblasti elektromobility, který lze pozorovat v Číně a USA, v oblasti s elektrickými nákladními vozidly už to není tak růžové,“ říká generální ředitel a zakladatel společnosti Neutral Fuels Karl Feilder. Podle něj potřebují čistější alternativní pohon i dieslová nákladní vozidla.

Použitý olej se zahřeje a smíchá s metanolem, čímž se změní jeho molekulární složení za vzniku nové látky - bionafty. Po procesu čištění vznikne konečný produkt, který může jít rovnou do vozidla, kde funguje jako čisté palivo s nulovou uhlíkovou stopu,“ vysvětluje Feilder. Vozidla přitom není potřeba nějak upravovat.

S podporou státu

Společnost žádá o patent na svůj „cyklonový reaktor“, který může údajně přeměnit téměř 100 % oleje na bionaftu. To je velká konkurenční výhoda. Produkt má již mnoho odběratelů.

„Celá naše logistická flotila je poháněna olejem na vaření. Na bionaftu jsme ujeli přes 14 milionů kilometrů, což nám umožnilo snížit emise CO2 o více než 12 tisíc tun,“ říká generální ředitel společnosti McDonald’s ve Spojených arabských emirátech Walid Fakih.

Díky partnerství se společností McDonald’s získala společnost Neutral Fuels i další zákazníky. Patří mezi ně například řetězce restaurací Del Monte a Nestle. Biopalivo z přepáleného oleje se používá také například do školních autobusů nebo generátorů.

Feilder odhaduje, že Neutral Fuels recykluje 10 % dubajského odpadního oleje, ale pokrývá pouze 0,25 % spotřeby paliva v zemi. To znamená, že má ještě dost prostoru pro růst. Společnost také otevřela provozovnu v Bahrajnu a další chce otevřít v Jižní Africe. Jak uvádí server Oil ang Gas 360, globální trh s kapalnými biopalivy by do roku 2027 mohl dosáhnout hodnoty 295 miliard dolarů.

Neutral Fuels těží v Dubaji ze státní podpory. Tamní vláda ji poskytuje poradenství i pomoc při zajišťování licencí. Emirát se zavázal, že do roku 2050 bude využívat 75 % čisté energie. „Věděli jsme, že ta technologie existuje, ale Karl nás překvapil, jak efektivní to může být,“ říká generální ředitel Dubai Investment Development Agency Fahad Al Gergawi.