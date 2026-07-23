Drama na palubě British Airways. Piloti se otrávili jídlem, jeden za letu zkolaboval

Nevolnost postihla piloty letu BA276 z indického Hajdarábádu na londýnské letiště Heathrow, který trvá zhruba 10,5 hodiny. Přímo na palubě Boeingu 777-200 zkolaboval pilot a dalším dvěma se udělalo velmi zle. Stroj byl v tu chvíli zrovna ve výšce přibližně 30 000 stop (asi 9 100 metrů).
Jednomu z pilotů se udělalo natolik špatně, že nebyl schopen vykonávat své povinnosti a musel dostat kyslík. Po přistání byl okamžitě předán do péče lékařů. Zbývající dva piloti, přestože se cítili čím dál hůř, dokázali let bezpečně dokončit.
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British Airways ujišťují, že zdravotní indispozice pilotů nikoho neohrozila. „Bezpečnost letu nebyla v žádném okamžiku ohrožena. Zdraví a pohoda našich kolegů jsou pro nás na prvním místě,“ uvedla společnost. Let podle aerolinek proběhl a přistál podle standardních postupů.
Vyšetřuje se možný zdroj nákazy
Potíže se objevily poté, co se piloti před odletem společně nasnídali v hotelu v Hajdarábádu, kde byla posádka ubytována. Vyšetřovatelé prověřují, jestli zdravotní potíže nemohla způsobit kontaminovaná balená voda od externího dodavatele, kterou piloti pili během hotelové snídaně.
Piloti komerčních letů totiž musejí dodržovat přísná pravidla ohledně stravování, aby případné zdravotní potíže postihly celou posádku najednou. Nejdůležitějším a nejčastějším pravidlem je, že kapitán a druhý pilot by měli jíst odlišná jídla. Pokud by jedno z nich bylo kontaminované, druhý pilot zůstane zdravotně způsobilý let bezpečně dokončit a přistát.
British Airways proto zahájily mimořádnou interní kontrolu. Zaměřuje se jak na dodržení bezpečnostních postupů během letu, tak na podmínky v hotelu, kde posádky v Hajdarábádu přespávají.
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Piloti vyplnili oficiální hlášení o letecké bezpečnosti a lékaři jim odebrali vzorky, aby zjistili přesnou příčinu jejich potíží.
Podle zdrojů z odborové organizace pilotů BALPA se v hotelu v Hajdarábádu už dříve objevily desítky stížností na hygienické podmínky. Odboráři tvrdí, že vedení společnosti bylo na problémy opakovaně upozorňováno a současný incident znovu otevřel debatu o standardech ubytování posádek.