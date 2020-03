V regionech ubude spojů, dráhy přecházejí na letní řád

Od pondělí tak podle jízdních řádů pro letní prázdniny začnou jezdit například vlaky na jižní Moravě. Opatření se dotkne četnosti vlaků nejvíce v ranní a také v odpolední špičce, uvedla dnes mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. Už dřívě oznámil omezení dopravy na rychlíkové lince z Brna přes Vyškov do Bohumína RegioJet, v Pardubickém kraji omezí objednaná spojení Leo Express.

Změny se dotknou linek, kde bývá doprava ve špičce nejhustší. Intervaly se prodlouží na tratích z Brna do Břeclavi, Tišnova, Blanska a Křenovic. Dále jde o tratě z Brna do Veselí nad Moravou a také o trať z Břeclavi do Znojma.

Ve středních Čechách přestanou jezdit noční vlaky, které po půlnoci vozí lidi mezi Prahou a například Kladnem, Berounem či Kolínem. Toto opatření platí už od půlnoci na sobotu.

Podle Heleny Frintové ze středočeského krajského úřadu přestanou jezdit vlaky takzvaného nočního rozjezdu. Jde o vlaky, které v 01:00 vyjíždějí do Prahy z Kladna, Berouna přes Zadní Třebaň i přes Rudnou, Mělníka, Kolína přes Český Brod, Benešova a Kralup nad Vltavou. Dále jde o spoj z Čerčan vyjíždějící v 0:02 a vlak, který jede z Kolína v 0:53 přes Nymburk a Lysou nad Labem. Z Prahy se všechny tyto vlaky rozjíždějí ve 2:30, 2:33 a 2:34. Opatření se týká i vlaků z Milovic do Lysé nad Labem s odjezdem v 1:31 a v opačném směru v 3:11 z Lysé nad Labem.

Zároveň bude od 28. března oddáleno zahájení provozu vlaků takzvaného rekreačního léta. Tyto rekreační vlaky nevyjedou až do odvolání.

OD pondělí až do odvolání nepojedou z Prahy spěšné vlaky do Ústí nad Orlicí. „Od 23. března jsou zrušeny také spoje 20531 a 20530 Ústí nad Orlicí – Česká Třebová a zpět a od 28. března jsou zrušeny všechny spoje v úseku Králíky – Hanušovice a zpět,“ uvedl mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík. Firma už dříve seškrtala své komerční železniční spoje do Polska a na Slovensko. Nyní po domluvě s Pardubickým kraje přistupuje i k redukci krajem objednaných vlaků.

Obsazenost regionálních vlaků při současné situaci podle státního dopravce neustále klesá. Některé vlaky jezdí takřka prázdné a jejich další provoz je tak podle dopravce ekonomicky neudržitelný. Dráhy také chtějí omezením chránit své zaměstnance minimalizací kontaktů s cestujícími.

ČD už dříve požádaly o jednotný přístup a souhrnnou změnu v jízdních řádech, která by snížila provoz celkem o 28 procent. Zrušeny by měly být například noční vlaky po 22. hodině s výjimkou vlaků s odjezdem z velkých měst. Zastaveny by měly být také vlaky do turistických destinací či rekreační spoje.

Dráhy připravily návrh omezení i pro případ dalšího prohlubování současné krize. V takovém případě by navrhovaly jezdit podle jízdních řádů platných během státních svátků, což je omezení o 32 procent, případně podle štědrodenního programu, tedy omezení až o 40 procent.

Podle ministra dopravy Karla Havlíčka dává omezování spojů smysl. „Pokud neustále klesá počet cestujících až na desetinu běžného provozu, je rozumné snižovat i četnost pravidelných spojů. Musíme dbát na to, aby všichni cestující mohli dodržovat všechna nařízená ochranná opatření, dvoumetrovou vzdálenost mezi sebou a nevystavili jsme je jakémukoliv riziku. Snížení spojů o třetinu mi tak připadá jako adekvátní opatření,“ uvedl.