České dráhy plánují do roku 2035 snížit průměrné stáří vlaků ze současných zhruba 31 let na maximálně 20 let. Zároveň chtějí snížit počet typů vozidel z více než 130 na asi 80, sdělil mluvčí dopravce Filip Medelský. Letos v listopadu uplynulo deset let od chvíle, kdy ČD nasadily elektrické jednotky InterPanter, a zároveň je to 20 let od zahájení běžného provozu rychlovlaků Pendolino i regionálních vlaků RegioNova.
Autor: Jakub Vrána, iDNES.cz
V listopadu před 20 lety začala éra Pendolina. „Bez velkého přehánění znamenalo takovou malou revoluci ve vnímání vlaků v České republice. Šlo o první opravdový rychlovlak s charakteristickým protáhlým nosem, který je typický pro moderní vysokorychlostní vlaky a image moderní železniční dopravy. Jako první nabídl prémiové služby pro cestující plně srovnatelné se soudobou západoevropskou železnicí,“ uvedl Medelský.
Autor: České dráhy
Tyto vlaky s naklápěcí vozovou skříní drží rychlostní rekord na české železnici 237 km/h a jsou přibližně v polovině své životnosti. ČD nechaly zmodernizovat jejich interiér, dále je vybavily systémem ETCS a opakovači signálu mobilních operátorů.
Autor: ČTK
ČD mají ve své flotile šest kompletních jednotek a využívají část sedmého Pendolina, které bylo poničeno při tragické nehodě v Bohumíně na Karvinsku v červnu 2022. V září vypsaly ČD tendr na opravu dvou poškozených vozů.
Autor: Aneta Čapková, pro iDNES.cz
Stejné výročí letos slaví i RegioNova, žlutozelený vlak, který v roce 2005 zlepšil komfort na regionálních tratích. Vlaky, jejichž základem jsou staré motorové vozy řady 810, přinesly zejména pohodlnější sedačky a částečnou bezbariérovost.
Autor: Jakub Vrána, iDNES.cz
ČD mají zhruba 200 dvouvozových jednotek a 24 třívozových. Dnes je postupně nahrazují nové jednotky jako například RegioFox a RegioSpider.
Autor: Jakub Vrána, iDNES.cz
Vlaky InterPanter vyjely před deseti lety. ČD dnes provozují 14 vlaků tohoto typu, deset pětivozových a čtyři třívozové. Jsou nízkopodlažní a díky obousměrnému řízení se hodí i na tratě, kde vlak mění směr jízdy.
Autor: Tomáš Frait, MF DNES
Dnes jsou již vybavené zabezpečovacím systémem ETCS, postupně dostávají 5G zesilovače signálu a jedna jednotka testuje satelitní internet Starlink.
Autor: Tomáš Frait, MF DNES
Obnova flotily závisí na úspěchu dopravce ve výběrových řízeních na zajištění dopravy. Mezi moderní vlaky ČD se řadí například vlaky CityElefant, RegioPanter nebo RegioShark. Letos a příští rok přeberou další jednotky RegioFox, přičemž se nyní koná soutěž na nové dálkové soupravy.
Autor: České dráhy
Současně vzniká 15 bateriových vlaků pro Moravskoslezský kraj, kde už čtyři takové vlaky provozují, a od září vyjelo prvních osm lokomotiv Vectron, dalších 12 dorazí do konce roku. Celkem má dopravce objednáno 50 kusů.
Autor: Adolf Horsinka, MAFRA
Dopravce sází i na bezemisní provoz. Vedle bateriových vlaků testuje také ekologické palivo HVO a moderní soupravy využívají rekuperaci energie při brzdění. „To dále snižuje energetickou náročnost železnice a zvyšuje podíl využívané bezemisní energie,“ dodal Medelský.
Autor: České dráhy
ČD mají v současné době více než 130 typů vlaků, což komplikuje a zvyšuje náklady na údržbu a provoz. V příštích deseti letech chtějí tento počet snížit zhruba na 80. Proto nejstarší typy postupně vyřazují z provozu.
Autor: Martin Švancar