Dráhy plánují omladit vozový park. Nejstarší lokomotivě nemá být víc než dvacet let
Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř
Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....
Sagrada Familia je nejvyšším kostelem světa. O metr přerostla katedrálu v Ulmu
Barcelonský chrám Sagrada Família je nyní nejvyšší kostel na světě. Na věž Ježíše Krista stavitelé totiž ve čtvrtek umístili dolní část kříže, a tak výška struktury dosáhla 162,9 metru. To je o metr...
Nejdražší soutěž iDNES.cz: rozdáváme peníze i milion v diamantech
Velká podzimní soutěž iDNES.cz o peníze a diamanty je v plném proudu. Na vítěze čeká unikátní zlatá trofej v hodnotě 1 000 000 Kč. Bude posázená více než tisíci přírodními diamanty od společnosti...
Mýlil jsem se, řekl Gates. Změny klimatu podle něj lidstvo nezahubí
Zakladatel softwarové firmy Microsoft a americký miliardář Bill Gates tvrdí, že se v odhadech dopadu klimatických změn mýlil. Tyto změny klimatu nepovedou k zániku lidstva, i když mohou způsobit...
Utáhnu povolenky? Kalkulačka iDNES.cz spočítá, jak by zdražil otop i benzin
Pár stovek, nebo desetitisíce? Odhady, jak na domácnosti dopadne připravovaný systém emisních povolenek ETS2, se liší i o několik řádů. Záleží totiž nejen na ceně samotné povolenky, ale i na tom, jak...
Konec těžby černého uhlí v Česku. Na Karvinsku vyvezou v lednu poslední vozík
Těžba černého uhlí v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku skončí k 31. lednu příštího roku. Z těžební společnosti OKD odejde ke stejnému datu 750 zaměstnanců a k 28. únoru dalších 150. Na odstupném jim...
Co když stopnou vysokorychlostní tratě? Stavme aspoň do Světlé, apeluje Správa
Vysokorychlostní trať z Prahy do Světlé nad Sázavou – tento úsek na trase mezi Prahou a Brnem by generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda doporučil k výstavbě nové vládě. Považuje ho za...
Dálniční známky od ledna zdraží. Kvůli novým kilometrům a inflaci
Dálniční známky od ledna zdraží. Jejich cena se mění podle výše inflace a počtu kilometrů, o které se dálniční síť za rok rozrostla, informovalo ministerstvo dopravy. Nejpoužívanější celoroční známka...
Evropa na rozcestí: Jak najít rovnováhu mezi regulací a zelenou transformací
Nejen Česko, ale celá Evropská unie dnes stojí před klíčovou otázkou: Jak udržet krok v globální konkurenci a zároveň naplnit legislativní požadavky nebo klimatické cíle? Zelená transformace,...
Kde se vzal příspěvek na obnovitelné zdroje. Za léta by už vydal na jaderný blok
Přes devět miliard korun. Tolik jen za loňský rok přispěly české domácnosti na platby za podporované zdroje energie. Povinný příspěvek na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných...
Na letiště do pěti let vlakem. Nejtěžší část přípravy řeší železničáři právě teď
Rok 2030 je podle Správy železnic stále platným cílem, do kterého by se mělo dokončit mnoho desetiletí očekávané železniční spojení z centra Prahy na Letiště Václava Havla v pražské Ruzyni. Původní...
To nejhorší je za námi, hlásí evropské automobilky. Příští rok může znamenat obrat
Evropští výrobci automobilů se po sérii varování před poklesem zisků v roce 2025 pomalu blíží k oživení v příštím roce. Analytici zvyšují odhady jejich zisků díky snižování nákladů i dalším plánům na...
Karta se obrací. České a polské firmy skupují své německé konkurenty
Německé ekonomice se nedaří. Malé a střední firmy bojují s finančními problémy a podle průzkumu státní rozvojové banky KfW letos ukončí svou činnost až 231 tisíc německých malých a středních podniků....
Fondu chybí 10 miliard. Stát odsuzuje k zániku horské oblasti, říkají farmáři
Farmáři ze znevýhodněných horských a podhorských oblastí se obávají o vyplacení nárokových dotací. Státu totiž prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) došly peníze, letos...