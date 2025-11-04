Dráhy plánují omladit vozový park. Nejstarší lokomotivě nemá být víc než dvacet let

Jan Dvořák
  12:35
České dráhy plánují do roku 2035 snížit průměrné stáří vlaků ze současných zhruba 31 let na maximálně 20 let. Zároveň chtějí snížit počet typů vozidel z více než 130 na asi 80, sdělil mluvčí dopravce Filip Medelský. Letos v listopadu uplynulo deset let od chvíle, kdy ČD nasadily elektrické jednotky InterPanter, a zároveň je to 20 let od zahájení běžného provozu rychlovlaků Pendolino i regionálních vlaků RegioNova.
Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

