Podle místopředsedy představenstva drah Michala Krause se podařilo zrychlit obnovu osobních vlaků. Průměrná doba se zkrátila z 60 na 39 dní. K tomu podle něj pomohl systém výměnných dílů, díky němuž jsou například soupravy InterJet odstaveny z provozu jen na 15 dní. „Kde jsou stále rezervy, je plnění lhůt při obnovách lokomotiv, a s čím nejsme spokojeni, je kvalita práce a množství garančních závad,“ dodal Kraus.
Dráhy v posledních letech investovaly také do servisního zázemí. Od roku 2021 to bylo 2,7 miliardy korun. Strojní investice činily v tomto období 600 milionů korun. Některá pracoviště Skupiny ČD rozšiřují své činnosti. Například DPOV v Nymburce spolu se společností Knorr-Bremse připravuje dílnu pro opravy brzdových systémů Knorr. Opravy nechávají dráhy dělat ve vlastních certifikovaných provozech nebo u certifikovaných dodavatelů.
|
Slibné hospodaření Českých drah zabrzdila prodělečná nákladní doprava
Dráhy pět let každoročně pořádají setkání dodavatelů, kteří se podílejí na výrobě a údržbě drážních vozidel, případně zajišťují dodávky dílů a součástek potřebných pro jejich údržbu. Tato setkání jsou podle Krause prezentací vývoje v opravárenství a prostorem pro výměnu zkušeností.
Za loňský rok Skupina ČD vykázala zisk 1,3 miliardy korun, zatímco za rok 2023 to bylo 3,8 miliardy korun. Na zisku se podílely všechny společnosti skupiny s výjimkou nákladní dopravy ČD Cargo, která skončila ve ztrátě 945 milionů korun.