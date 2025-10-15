Velká obnova. Dráhy investují do rekonstrukcí vlaků téměř dvacet miliard

České dráhy plánují v letech 2026 až 2031 obnovit přes 2 600 vozidel, každý rok přistaví k plánované obnově zhruba čtyři stovky. Očekávané náklady by měly dosáhnout 19,7 miliardy korun.
ilustrační snímek | foto: České dráhy

Podle místopředsedy představenstva drah Michala Krause se podařilo zrychlit obnovu osobních vlaků. Průměrná doba se zkrátila z 60 na 39 dní. K tomu podle něj pomohl systém výměnných dílů, díky němuž jsou například soupravy InterJet odstaveny z provozu jen na 15 dní. „Kde jsou stále rezervy, je plnění lhůt při obnovách lokomotiv, a s čím nejsme spokojeni, je kvalita práce a množství garančních závad,“ dodal Kraus.

Dráhy v posledních letech investovaly také do servisního zázemí. Od roku 2021 to bylo 2,7 miliardy korun. Strojní investice činily v tomto období 600 milionů korun. Některá pracoviště Skupiny ČD rozšiřují své činnosti. Například DPOV v Nymburce spolu se společností Knorr-Bremse připravuje dílnu pro opravy brzdových systémů Knorr. Opravy nechávají dráhy dělat ve vlastních certifikovaných provozech nebo u certifikovaných dodavatelů.

Slibné hospodaření Českých drah zabrzdila prodělečná nákladní doprava

Dráhy pět let každoročně pořádají setkání dodavatelů, kteří se podílejí na výrobě a údržbě drážních vozidel, případně zajišťují dodávky dílů a součástek potřebných pro jejich údržbu. Tato setkání jsou podle Krause prezentací vývoje v opravárenství a prostorem pro výměnu zkušeností.

Za loňský rok Skupina ČD vykázala zisk 1,3 miliardy korun, zatímco za rok 2023 to bylo 3,8 miliardy korun. Na zisku se podílely všechny společnosti skupiny s výjimkou nákladní dopravy ČD Cargo, která skončila ve ztrátě 945 milionů korun.

