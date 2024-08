České dráhy zkoušejí novou bionaftu, je z odpadních tuků a rostlinných olejů

České dráhy začaly testovat motorovou naftu z odpadních tuků a rostlinných olejů. Ve spolupráci s rafinérskou společností Orlen Unipetrol ji nasadily do vlaků 847 RegioFox na zkušebním okruhu ve Velimi. Cílem projektu, který potrvá do příštího roku, je ověřit, jak je bionafta v osobních motorových vlacích použitelná a zda ji lze nasadit do běžného provozu.