Česko přiškrtí dovoz ojetin. Zakáže import aut, jež neplní normu Euro 3

Pro vozy s emisní třídou Euro 4 se mělo platit pět tisíc korun, dvacetiletá auta s Euro 3 by vyžadovala poplatek 10 tisíc korun a k nákupu vozidla nesplňujícího žádnou emisní třídu by bylo zapotřebí navíc zaplatit 25 tisíc korun státu.

Prouzův návrh na obnovení emisních poplatků, které stát zavedl v roce 2008 pro vozidla s normami Euro 1 a Euro 2, neprošel. Možnost pořídit si auto by totiž ztížil hlavně nejchudším lidem.

Nyní se snaha omezit dovoz aut starších 20 let vrací. Ministerstvo dopravy by to chtělo prosadit v novele Zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Na rozdíl od Prouzova návrhu se však novinka dotkne pouze velmi malé části starých vozů. Spíše než na citelné omlazení vozového parku bude mít návrh vliv na omezení specifické kategorie aut.

Zákaz se má týkat pouze aut neplnících normu Euro 3, které se dovážejí z mimounijních zemí. Pokud jde o Evropskou unii, nelze ho zavést kvůli Evropské politice volného obchodu.

„V zemích Evropské unie jsou odlišné podmínky pro to, jaké vozidlo lze zaregistrovat. Jsou země, kde lze zaregistrovat vozidlo, které by u nás neprošlo. Tím, že lze bez problému přeregistrovat vozidla, se k nám dostává řada vozidel v příšerném technickém stavu,“ tvrdí náměstek ministra dopravy Jakub Kopřiva.

Podle tajemníka Svazu dovozců automobilů Josefa Pokorného změna postihne například vozidla dovážená do Unie přes Rumunsko a Bulharsko nebo repliky historických aut, které se schvalují jednotlivě a mají technické průkazy vydané v Polsku.

„Máme problém, že to dost možná řadu norem neplní a jezdí to fakticky na polskou výjimku,“ uvedl Pokorný. Při současném stavu legislativy ale české orgány nemají šanci vůbec prověřit, zda taková vozidla plní bezpečnostní standardy, nebo neplní.

Rozruch kvůli pěti tisícům aut

Z pohledu řidičů jde o zanedbatelné počty, protože drtivá většina dovážených aut buď emisní třídu Euro 3 splňuje, nebo má potřebné schválení z některé země EU. „Jde zhruba o pět tisíc vozidel ročně, která neplní normu Euro 3 a zároveň nemají uznávané unijní schválení. V uplynulých čtyřech letech tento trend pokračuje a čísla se příliš nemění,“ uvádí mluvčí ministerstva dopravy Martin Brychta.

Jen za prvních devět měsíců letošního roku noví majitelé zaregistrovali podle statistik bezmála 127 tisíc ojetých vozidel. Z nich 23 procent připadalo na vozidla starší patnácti let. Ta ale ještě z velké části Euro 3 splňují, protože norma pro nová vozidla začala platit v roce 2000.

Podle společnosti Aures Holdings, provozující síť autobazarů AAA, objem prodávaných vozidel starších dvaceti let roste. „V období leden až září zatím na českém trhu bylo nabízeno 66 455 vozů starších dvaceti let,“ uvedl mluvčí Michal Hackl. Tato vozidla obvykle s vyšším než dvousettisícovým nájezdem a mediánovou cenou 39 tisíc korun tvořila 7,4 procenta celkové nabídky. To je ve srovnání se stejným obdobím loňského roku šestnáctiprocentní nárůst.

Celkově se ale nejspíš prodá méně ojetých aut než loni. Trend vyšších prodejů ojetin se totiž podle statistik Svazu dovozců automobilů držel pouze do dubna. Zejména ve srovnání letních měsíců letošní prodeje nedosahovaly rekordních počtů z loňska.

Dlouhé čekací doby na nová vozidla zvýšila v posledních letech zájem o zánovní auta, takže se zvedly ceny všech ojetin. Proto roste i segment nejstarších vozů.