Počkejte nám měsíc, nebo i déle. Cestovky nevracejí peníze za vouchery

Jednou z takových cestovních kancelář je CK ETI specializovaná zejména na zájezdy do Egypta, která klienty obesílá se vzkazem, že peníze vyplatí do 15. října. „Bohužel je naše finanční oddělení zahlcené. 15. 10 je ale nejzazší termín a myslíme si, že to bude vyplacené do konce září,“ dozví se klient na infolince cestovní kanceláře.

O tom, že klienti o peníze nepřijdou, volající ujišťuje i cestovní kancelář Fantasy Travel. Ta si stanovila ještě delší termín pro výplatu peněz, které podle zákona měly být na účtech klientů do středeční půlnoci. Vyplácet je hodlá do konce letošního roku. Podobně jako prve zmiňovaná kancelář uvádí, že je zahlcená počtem žádostí o výplatu peněz, ze kterých už prý dvě třetiny vyplatila.

Ještě o něco nervóznější musí být klienti cestovních kanceláří, které zatím ani neposlali žádné informace ani peníze. Podle klientů diskutujících na cestovatelských fórech jde například o CK Metal. Na jejích kontaktních telefonických linkách se totiž klienti dozví pouze to, že kancelář stále pracuje v režimu home office a že je mají kontaktovat prostřednictvím mailu.

S vouchery přišlo ministerstvo pro místní rozvoj vloni na jaře. Tím, že umožnilo cestovním kancelářím místo peněz za nevyužité zájezdy vystavovat zájezdové kupony, chtělo předejít hrozícímu hromadnému krachu cestovních kanceláří. Podle kritiků tím ale jen přeneslo problém na jejich klienty, kteří jim takto fakticky bezúročně půjčili peníze. Na druhou stranu vouchery mohla odmítnout celá skupina cestujících, od seniorů, po matky na mateřské dovolené, vracely se peníze i za školní zájezdy.

Nejde přitom o malé peníze. Podle odhadů Asociace pojistitelů je celková hodnota všech voucherů, ať už vydaných podle zákona Lex voucher, nebo kuponů řídících se pravidly jednotlivých cestovních kanceláří, zhruba 2,4 miliardy korun. Zhruba polovina z nich nebyla ještě ke konci srpna, od kdy měly CK začít vyplácet, využita nebo proplacena.