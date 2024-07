Vykládka zavazadel se může zpozdit, říká mluvčí Ruzyně. Letiště vydalo desatero

Desatero pro hladký průchod letištěm Přečtěte si pravidla letecké společnosti a informace o počtu a rozměrech zavazadel. Zakázané předměty nechte doma. Připravte si cestovní doklady – cestovní pas, občanský průkaz, případně platné vízum, které budete potřebovat pro svou cestu. Doporučujeme zkontrolovat jejich platnost. Cennosti i elektroniku včetně powerbanky nebo elektronické cigarety dejte do příručního zavazadla. Seznamte se s časem nástupu do letadla, který je v přepravních podmínkách každého dopravce a do kterého je nutné se dostavit do gatu. Vzhledem k dopravní situaci vyrazte s dostatečným časovým předstihem. Na letišti buďte dle pokynů dopravce, tedy minimálně 2 hodiny před odletem. Po příjezdu jděte ihned na odbavovací přepážku. Využijte možnost samoodbavení – self-service check-in kiosků a self-service bag drop. Tekutiny, které potřebujete na palubě, mějte jen v baleních do 100 ml a zabalené v jednom litrovém průhledném sáčku na osobu. Po odbavení pokračujte ihned na bezpečnostní nebo pasovou kontrolu a pak hned ke gatu. Zdroj: Letiště Praha