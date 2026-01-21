Lidí, kteří trpí nebo mohou spadnout do uvedené kategorie chudoby, jsou přitom v Česku vyšší statisíce. Energetickou chudobou je podle studie Trinomics ohroženo bezmála sedm set tisíc lidí, což odpovídá pěti procentům populace. Zavedením emisních povolenek na dopravu a vytápění ETS 2 se ale tyto skupiny rozšíří. Při ceně povolenky do 30 eur na 5,8 procenta a při ceně 60 eur na 6,6 procenta české populace.
„Významná část zranitelných domácností a domácností potýkajících se s energetickou chudobou vlastní starší nemovitost ve velmi špatném stavu, energeticky velmi náročnou, často s instalovaným neefektivním systémem vytápění, jako jsou kotle na uhlí nebo plyn, což vede k vysokým emisím, vysoké spotřebě energie a v důsledku k vysokým výdajům domácnosti za energie,“ uvádí v materiálu ministerstvo.
Jen v případě majitelů energeticky neefektivních nemovitostí plánuje úřad do roku 2032 podpořit bezmála 39 tisíc takovýchto rekonstrukcí za zhruba 15 a půl miliardy korun.