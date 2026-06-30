Letadlo podle úřadu bezpečně přistálo, při kontrole po letu nebyly zjištěny žádné škody ani stopy po srážce, uvedla letecká společnost. Letadlo bezpečně přistálo kolem 7:15 ráno východního času a podle FAA nebyly okamžitě hlášeny žádné škody, píše portál The Wall Street Journal.
„Při závěrečném přibližování v oblouku jsme se srazili s dronem,“ sdělil pilot letu pravidelného 948 společnosti JetBlue Airways z Lass Vegas do New Yorku, jak vyplývá z audiozáznamu poskytnutého aplikací ATC. „Narazil do nás přímo a trefil letadlo přímo nad kokpitem,“ dodal.
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Společnost JetBlue uvedla, že posádka nahlásila incident okamžitě ještě před přistáním. „Letadlo bylo vyřazeno z provozu kvůli kontrole po letu, při které nebylo zjištěno žádné poškození ani známky srážky,“ uvedla letecká společnost.
Podle údajů dostupných na webu FlightAware, který sleduje letové údaje, letadlo odletělo z Las Vegas v neděli kolem půlnoci. Další podrobnosti o údajném dronu zatím nebyly k dispozici. Federální úřad pro letectví (FAA) uvedl, že bude v vyšetřování pokračovat.
Nový trend
Letiště patří k nejrušnějším a nejvíce regulovaným místům na světě. Každý den zde vzlétá a přistává tisíce komerčních letů, které přepravují miliony cestujících do jejich cílových destinací. Vzhledem k tomu, že vzdušný prostor v okolí těchto zařízení je tak přeplněný a citlivý, může i ta nejmenší porucha způsobit závažné bezpečnostní problémy a obrovské finanční ztráty.
V posledních letech se v leteckém světě objevila nová výzva: nárůst počtu neoprávněných dronů, které létají příliš blízko přistávacích a vzletových drah. Zajištění bezpečnosti vzdušného prostoru a zabránění velkému chaosu v letecké dopravě se stalo pro letecké úřady po celém světě nejvyšší prioritou, a proto zavádějí spolehlivé systémy detekce dronů na letištích.
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Mnoho lidí vnímá drony jako neškodné předměty, které slouží k pořizování dovolenkových fotografií nebo k závodění v parcích. Jakmile však dron vletí do zakázaného vzdušného prostoru komerčního letiště, stává se okamžitě vážným bezpečnostním rizikem.
Malé zařízení z plastu a kovu může způsobit katastrofální škody, pokud se srazí s dopravním letadlem letícím rychlostí stovek kilometrů za hodinu, zejména v kritických momentech, jako je vzlet nebo přistání.
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Pokud by se dron dostal do proudového motoru nebo narazil do čelního skla kokpitu, následky by mohly být katastrofální. Kvůli těmto extrémním rizikům musí piloti a letoví dispečeři zastavit veškerý letový provoz v okamžiku, kdy je v blízkosti letiště spatřen dron.
Využití pokročilé detekce dronů na letištích je jediným spolehlivým způsobem, jak tyto drobné cíle odhalit dříve, než se dostanou dostatečně blízko, aby způsobily katastrofu.
Drony versus letadla
V dubnu se letadlo britské letecké společnosti British Airways směřující k londýnskému letišti Heathrow srazilo s bezpilotním dronem. Po střetu letoun bezpečně přistál, všech 132 pasažérů a 5 členů posádky bylo v pořádku. V Británii to byl vůbec první případ tohoto druhu.
„Naše letadlo bezpečně přistálo a následně jej prohlédli naši inženýři. Další lety může podstoupit,“ uvedl mluvčí britských aerolinek. Dodal také, že společnost bude ve vyšetřování maximálně nápomocna.
Podezření na výskyt dronu vedlo ke krátkému pozastavení provozu na témže letišti již o několik měsíců dříve. Několik letadel muselo v lednu vyčkávat ve vzduchu, nejméně jeden let společnosti Swiss z Curychu byl odkloněn na Gatwick a odlety nabraly zpoždění. Letiště obnovilo provoz po ověření situace.
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V říjnu 2025 vedla opakovaná pozorování dronů v okolí letiště vedla k dočasným přerušením provozu na mezinárodním letišti v Mnichově. Podle výroční zprávy organizace EUROCONTROL bylo ovlivněno více než 100 letů – část byla zpožděna, některé odkloněny či zrušeny.
Stejná vlna incidentů zasáhla i letiště Berlín Brandenburg loni v říjnu. Kvůli bezpečnostním opatřením musel být provoz opakovaně omezen, což se promítlo do zpoždění a změn letových plánů, uzavřel americký web.