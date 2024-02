Zájem o autobusové zájezdy klesá, dopravci žádají slevy pro děti a seniory

V sezonních měsících zájezdové dopravy – v květnu, červnu, září a říjnu – dopravci podle předsedy ANAD Jiřího Vlasáka týdně přepraví až milion lidí. Až polovinu jednorázových zakázek tvoří přeprava dětí, studentů a seniorů. Často si již ale podle Vlasáka tyto skupiny klientů nemohou dopravu dovolit.

Počet poptávek postupně klesá, podle ANAD z velké části kvůli nerovným podmínkám na trhu autobusové dopravy. A nejde jen o to, že podle Vlasáka v některých městech vozí děti na výlety dobrovolní hasiči svými dodávkami a autobusy.

„Stává se nám, že rodiče volají, proč nejedeme linkovým busem, že je to levnější. To sice je pravda, ale my tak ztratíme spoustu času, kdy máme učit,“ řekla viceprezidentka Asociace ředitelů základních škol a ředitelka Základní školy Příbor Jarmila Bjačková. Ne všechny školy jsou navíc v místě s dobrou dopravní dostupností – navíc, a několik tříd najednou jeden linkový autobus nepřeveze.

Na zájezdových dopravcích jsou závislé i dětské sportovní kluby. „Soutěže se pořádají v různých lokalitách, často tam, kam nejezdí linkové autobusy. Proto musíme využívat nepravidelnou autobusovou dopravu,“ řekl předseda České asociace Sport pro všechny Miroslav Zítko.

„Pokud bychom mohli za děti platit sníženou cenu za dopravu, mohli bychom si dovolit uspořádat třeba místo dvou letních táborů tábory tři,“ uvedla Dorota Cikánová z organizace Dobré víly dětem, která pořádá výlety pro děti z dětských domovů. Třeba přeprava skupin vozíčkářů podle ředitelky Domova seniorů Háje Dagmar Zavadilové není v autobusech linkové dopravy vůbec možná, nejsou na to vybavené.

V mimosezonních měsících vytíženost zájezdových autobusů klesá, takže dopravci jsou na jednorázových zakázkách závislí. „Bohužel celý obor nepravidelné autobusové dopravy je na tom stále hůře, dopravci končí či omezují počty autobusů a letos bude v jarních měsících nedostupnost autobusů na školní akce ještě výraznější než v roce loňském,“ řekl Vlasák, který je zároveň provozovatelem firmy Pragotour. Sám snížil počet autobusů a do několika let chce zcela ukončit činnost.

Situaci také zhoršuje úbytek řidičů. „Velká část řidičů odešla za covidu do MHD, linkové i nákladní dopravy, a již se nevrátila. Zjistili, že v těchto oborech mají pravidelnou práci a slušně si vydělají po celý rok,“ řekl Vlasák.

Sleva není možná, říká ministerstvo

O sjednocení slev v zájezdové a veřejné dopravě pro určené skupiny lidí asociace jednala s ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS), který podle ANAD návrh podpořil. Asociace ale později podle svého ředitele Dominika Záliše narazila při jednání s ministerskými úředníky. Ministerstvo uvedlo, že pro nepravidelnou dopravu klasická sleva není možná.

I předseda senátního výboru pro hospodářství Miroslav Plevný (STAN) ji považuje za problematickou. „U nepravidelné dopravy podle mých informací není evidenční systém, na základě kterého by bylo možné poskytnuté slevy objektivně vyhodnotit a následně proplácet,“ řekl. Asociace ale podle Záliše předloží ministerstvu možné návrhy na zavedení slev.

Narovnání trhu autobusové dopravy slíbili zájezdovým dopravcům v srpnu 2021 představitelé koalice Spolu, která se později dostala do vlády. V deklaraci s iniciativou Za autobusy tehdy představitelé Spolu uvedli, že nerovnost slev je „diskriminací těch, kdo využívají služeb nepravidelné autobusové dopravy“.

V deklaraci navrhli i srovnání DPH pravidelné a nepravidelné autobusové dopravy a zrušení silniční daně pro autobusy. Zatím se uskutečnilo zrušení silniční daně a srovnání DPH jako součást tzv. konsolidačního balíčku vlády.