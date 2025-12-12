Ze železniční mapy zmizí desítky nádraží. Přeprava zboží se v nich nevyplácí

Tomáš Cafourek
Českou železnici čeká škrtání desítek nádraží, kde doposud bylo možné nakládat a vykládat zboží z železničních vagonů. O možnost nakládky a vykládky zboží a manipulaci s nákladními vlaky přijdou po 14. prosinci například Sedlčany, Doksy, pražské Masarykovo nádraží nebo Kuřim. Jde o zastávky, kdy v posledních letech bylo odbavování nákladu zcela minimální nebo v případě Masaryčky nulový.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Drážní inspekce

Další desítky stanic se přesunou do omezené kategorie, kdy bude každou přepravu nutné dojednat individuálně včetně ceny.

Příkladem nového režimu může být Bochov na Karlovarsku. Ten se už před lety přestal využívat k přepravě vojenské techniky do nedalekého vojenského prostoru, když byly armádní transporty soustředěny do Podbořan. Civilní přepravy ale zde stále ještě v omezené míře fungují, především jde o přepravu dřeva.

Lidmi a technikou ČD Cargo je obsluhována nedaleká Toužim, odkud by vozy pro nakládku dorazily. Nepůjde to ale už automaticky a podle stanovených ceníků, nýbrž na základě individuální kalkulace a může se stát, že dopravce zakázku odmítne. Bude totiž záviset kromě jiného na množství zboží, tedy počtu vagonů, které bude potřeba vypravit.

Škrtání plánů. Nákladní dopravu na železnici potápí ústup průmyslu v Evropě

Zatímco dlouhé ucelené vlaky směřující z jednoho bodu do druhého stále ještě výdělečné jsou, zásilky jednoho nebo několika málo vozů i při spojování těchto přeprav na jednotlivých ramenech do delších vlaků jsou dlouhodobě ztrátové a takzvané jednotlivé vozové zásilky tak dlouhodobě přepravuje pouze státem vlastněné ČD Cargo. Vliv má i omezování množství komodit, pro které je železniční přeprava profitabilní.

„Dříve se na vozebním rameni nakládal třeba šrot, dopravovalo se uhlí, sem tam třeba nějaká cisterna, dřevo. Manipulační vlak se poskládal třeba z deseti vagonů, což profitabilitu mělo. Dnes na řadě míst zůstala třeba jen nakládka dřeva – dva vozy a jeden malý uhlák. To už profitabilní není, protože na to musíte držet stejný personál a lokomotivu jako pro vytížený manipulační vlak,“ uvedl ředitel odboru podpory prodeje Michal Roh z ČD Cargo.

Smyslem těchto přeprav je snaha co nejdéle udržet zboží na ekologičtější železnici mimo korby kamionů, k čemu se celá EU v dopravní strategii zavázala. Už na sklonku minulého roku ale někdejší předseda představenstva Carga Tomáš Tóth avizoval, že dopravce bude muset ztrátu z přeprav jednotlivých zásilek výrazně snížit i za cenu omezení takto přepravovaného zboží. Dopravci totiž kvůli postupnému přechodu na bezemisní energetiku a průmysl začalo ubývat přeprav i ve výnosnějším segmentu ucelených vlaků, ze kterého se ztráty u jednotlivých zásilek kompenzovaly.

Lidí můžeme vozit i víc, příměstské linky jsou ale na hraně kapacit, říká šéf ČD

„Snažíme se obsloužit co nejvíc zákazníků, ale tržby nejsou všechno. V žádném případě už si nemůžeme dovolit vozit za nižší ceny, než kolik představují naše náklady,“ uvedl Roh.

Zatímco vloni přepravilo Cargo přes 56 milionů tun zboží, napřesrok cílí podle hospodářského plánu na hodnotu zhruba 44 milionů tun. Spolu s tím dochází k propouštění zaměstnanců, jejichž počet by měl ke konci letošního roku klesnout k hranici čtyř a půl tisíce lidí z původních zhruba šesti tisíc.

Neskončit v insolvenci

„Jsme realisté, nežijeme ve vzduchoprázdnu. Musíme jasně říct, že problém není v managementu, protože problém má nákladní doprava obecně v celé Evropě,“ řekl iDNES.cz předseda nejsilnější odborové centrály na železnici, Odborového sdružení železničářů (OSŽ), Radek Nekola. Snižování lidí je součástí plánu, jak už během příštího roku dostat Cargo, které jen za letošní první pololetí vygenerovalo osmisetmilionovou ztrátu, do černých čísel a vyhnout se insolvenčnímu scénáři, který potkal polské PKP Cargo.

Končí šéf ČD Cargo. Státního dopravce zaskočil pokles přepravy uhlí

Ekonomická realita tak znemožňuje napříč EU plnit závazek přesunu zboží z nákladních automobilů na mnohem ekologičtější železnici. Paradoxně nejlépe se se závazkem popasovalo mimounijní Švýcarsko, které zjednodušeně řečeno začalo jednotlivé vozové zásilky jako společensky potřebnou službu dotovat.

Za cenu 6,7 miliardy eur se zde podařilo zasmluvnit pro příští rok a na železnici udržet 95 procent přeprav jednotlivých vozových zásilek. To rovněž odpovídá 11 milionům tun zboží, které by jinak skončily na silnici.

Nákladní doprava ve srovnání s osobní železniční dlouhodobě fungovala jako ta výnosnější část podnikání, která hospodaření dopravců vylepšovala. Zlom nastal v Česku přibližně v posledních dvou letech s omezováním uhlí v teplárenství a energetice. Loni se na české železnici přepravilo 80 milionů tun zboží, v roce 2022 to bylo o více než deset milionů tun více.

