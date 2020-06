Na Slovensko zamířily první vlakové spoje zastavené kvůli covidu

Mluvčí společnosti Aleš Ondrůj řekl, že vlaky do slovenského hlavního města byly zaplněné z 50 až 60 procent, místa ve vlaku do Košic byla zaplněná ze 70 procent. Dnešní odpolední spojení jsou podle Ondrůje vyprodaná, což ale zahrnuje i cestující, kteří jedou jen vnitrostátně.

Lístky začala společnost prodávat v pátek. „Během dvou hodin jsme tam měli několik stovek rezervací, je vidět, že lidé chtějí a potřebují cestovat a zájem o Slovensko je poměrně velký,“ uvedl mluvčí.

První spoje vyjížděly z Prahy v 7:20 do Bratislavy a v 7:50 na Košice. „RegioJet od dnešního dne provozuje dva vlaky v každém směru na trase Praha - Košice a zpět a tři vlaky v každém směru na trase Praha - Brno - Bratislava a zpět,“ uvádí společnost.



Od pondělí by měly jezdit vlaky Českých drah a ve čtvrtek by se mel přidat Leo Express. V polovině června pak přibudou další vlakové spoje do Rakouska a Německa. Čekat se naopak musí s cestami do Polska, dokud neotevře hranice. Do provozu se postupně vracejí také mezinárodní autobusové spoje.