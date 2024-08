Středočeský kraj spouští chytrou dopravu. Zatím ale bez chytrých funkcí

Rozvoj poptávkové dopravy umožnily nové technologie, konkrétně využití umělé inteligence a chytrých telefonů, které dokážou efektivněji a rychleji než živý dispečer vypočítávat dopravní trasy. Umějí tak v reálném čase spojit požadavky několika cestujících tak, aby se mikrobus co nejefektivněji zaplnil a lidé se i z okrajových míst dostali včas třeba na vlak nebo jinou pravidelnou linku. Tímto způsobem systém dlouhodobě funguje například ve středočeských Říčanech nebo nově na Svitavsku.

Stejně kraj chystal i pilotní provoz v okolí Českého Brodu, nakonec ale musel z požadavků slevit, a to kvůli zpoždění, jež proti technologii nabrala příprava zákona, jenž by zapojení poptávkové dopravy do systému krajské dopravy (Pid Lítačka) posvětil.

Stále chybí zákon

“Kdybych to měl vysvětlit, tak je to něco jako veřejnoprávní Uber, kde si člověk objedná mikrobus na konkrétní spoj,“ popsal základní podobu poptávkové dopravy středočeský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký. Zákon, který by umožnil provoz linkové dopravy bez linky, tedy konkrétní definované trasy s vyjmenovanými zastávkami, je ale stále ve Sněmovně a taxislužbu nebo její modernější obdoby provozované na základě aplikací stávající zákon z veřejných peněz financovat neumožňuje.

I na internetových stránkách nové služby PID Haló tak kraj připouští, že provozovat plně dynamický model poptávkové dopravy v současnosti nelze. „Dynamiku nelze využít. Protože je to poprvé v republice, kdy je tato doprava v závazku veřejné služby,“ řekl MF DNES ředitel koordinátora středočeské krajské dopravy iDSK Zdeněk Šponar.

Mikrobus na zavolání tak nebude zjednodušeně fungovat jako taxi, které zájemce odveze kamkoliv a v jakémkoliv čase, ale bude možné jej vyžádat jako přípoj ke všem dosavadním existujícím spojům v regionu. Aby objednatel splnil podmínky stávajícího zákona o veřejné dopravě, musel si nechat schválit řadu variant možného spojení, po kterých bude muset poptávkový mikrobus jezdit. Alespoň do doby, než nový zákon toto umožní změnit.

Z příprav rovněž vypadla společnost Citya, jejíž systém provoz v Říčanech a na Svitavsku umožnil. „Je pravda, že na projektu se už nepodílíme, protože z jednání vyplynulo, že technologie při provozu nebudou potřeba,“ řekl MF DNES jednatel společnosti Dominik Janík.

Fakticky tak bude systém velmi podobný takzvanému RadioBusu, který už řadu let funguje v Libereckém kraji. I ten má za cíl šetřit náklady v oblastech, kde je jen nízké množství cestujících, ale kde kraj veřejnou dopravu zajišťuje. Spoj na zavolání je možné zavolat nejpozději třicet minut před pravidelným odjezdem, případně mírně pozměnit i trasu jízdy, což se týče zastávek podél trasy, kam autobusy běžně nezajíždějí. Nástup v takovéto zastávce je ale nutné dopředu telefonicky objednat.

Možná napřesrok

Na Českobrodsku bude zpočátku provoz poptávkové dopravy fungovat ve večerních časech po osmé hodině, kdy se doprava běžnými linkovými autobusy utlumuje a lidé z okolních vesnic tak nemají možnost návazného spojení z vlaku. Fungovat by měl v nejbližším okolí města, zhruba v pětikilometrovém okruhu ohraničeným Tuchorazem, Chrášťany, Štolmíří a Tismicemi. Pokud se systém osvědčí, slíbil krajský úřad podobný systém zavést i v jiných částech kraje, kde jsou z pohledu veřejné dopravy bílá místa.

Skutečná poptávková doprava, kdy trasu jízdy a odjezdové časy bude tvořit na základě objednávky lidí automat, bude podle Šponara spuštěna napřesrok v závislosti na tom, zda se systém podaří prosadit do zákona o pozemních komunikacích. Doposud totiž funguje pouze podle zákona o smluvní přepravě. Jde tak o obdobu taxislužby a ne veřejnou dopravu, kterou by bylo možné financovat z veřejných rozpočtů.