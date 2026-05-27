Konec úředníka na dvou židlích. Po auditu padlo první rozhodnutí

Tomáš Cafourek
Ředitel odboru pozemních komunikací ministerstva dopravy Ján Skovajsa bude muset skončit s prací na podřízené organizaci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Zároveň budou vypovězeny uzavřené smlouvy se společnosti RoadMedia, kterou média s rodinou tohoto úředníka spojovala.

To je první důsledek auditu, který kvůli kauze o nestandardním souběhu zaměstnání úředníků ministerstva na ŘSD nechal zpracovat ministr dopravy Ivan Bednárik.

Podle něj audit našel jednotky úředníků, kteří pobírali plat od obou institucí zároveň. Na rozdíl od Skovajsy, kterému ministr činnost v ŘSD zakázal, budou ale ostatní moci pokračovat. „Jeho činnost v rámci nějakých koordinací a podobných záležitostí není tak důležitá jako u těch zbylých lidí, kteří řeší skutečnou agendu a řeší ji v době, kdy skončí práci pro ministerstvo,“ řekl iDNES.cz Bednárik.

Na kauzu ohledně pobírání odměn u podřízené organizace a potenciálního závažnějšího pochybení v podobě střetu zájmů upozornil server ieuro.cz. Podle něj firma RoadMedia, která do roku 2012 patřila Skovajsovi a doposud sídlí v místě Skovajsova trvalého bydliště, vyinkasovala od podřízených organizací v resortu dopravy i samotného ministerstva 124 milionů korun.

Závažnější audit pokračuje

První audit zaměřený na zaměstnávání úředníků na více židlích v rámci jednoho resortu podle Bednárika žádná zásadní pochybení neodhalil a prezentuje je spíše jako administrativní selhání. Přímí nadřízení o souběžné práci pro podřízené organizace věděli, chybělo ale oficiální posvěcení od státního tajemníka, které je však v takovýchto případech nezbytné.

Závažnější je to v případě možného střetu zájmů, do kterého se mohli někteří úředníci dostat, což má potvrdit nebo vyvrátit forenzní audit. Ten stále pokračuje a týká se v první řadě zakázek výše zmiňované firmy na výrobu propagačních materiálů, databází a další administrativní činnosti.

Nejde přitom jen o staré zakázky. Za letošní rok šlo jen v případě ŘSD celkem o šest smluv například na vývoj a správu geografické databáze projektů ŘSD pro chomutovskou pobočku za 1,6 milionu korun nebo o aktualizaci prezentací staveb připravovaných olomouckou správou. „Pokud audit odhalí jakékoliv porušení pravidel, vyvodím z nich konkrétní závěry,“ uvedl Bednárik s tím, že za kolegy z ministerstva stojí a případné personální změny je ochoten dělat výhradně na základě ověřených faktů.

Zároveň doplnil, že ale jde o problém, který v dopravním resortu vznikl už za doby působení bývalé vlády.

Do prověřování těchto zakázek se souběžně s ministerstvem pustila i dozorčí rada Ředitelství silnic a dálnic, která pověřila šéfa ŘSD Radka Mátla a jeho management okamžitou nápravou.

„Chceme od nich slyšet návrh řešení, protože to chápeme tak, že to není v pořádku,“ řekla iDNES.cz členka dozorčí rady a poslankyně za ANO Zuzana Ožanová.

Podle ní dozorčí rada úmyslně nestanovila, jak by se náprava měla uskutečnit, zda například cestou přesoutěžení nebo například vytvořením požadovaného díla vlastními silami.

Prověřované zakázky totiž podle oslovených lidí z prostředí dopravního resortu, kteří však nechtěli být jmenováni, budí podezření, že jednotlivé úkony byly soutěženy jednotlivými oblastními správami namísto centrály tak, aby se konečnou sumou vešly pod hodnotu tří milionů korun. Od této částky je totiž nutné na služby a dodávky (s výjimkou stavebních prací, kde je limitní částkou devět milionů korun) vypisovat transparentní výběrová řízení.

Pravidla pro přivýdělek

Podle ministerstva dopravy není v rozporu se služebním zákonem, pokud to povolí státní tajemník, aby si úředníci přivydělávali i jinou výdělečnou činností. „Musí se ale pečlivě prověřovat, jaká je jejich činnost na jednom úřadu a další přínos někde jinde,“ uvedlo ministerstvo.

Proto se rozhodlo zpřesnit podmínky, za kterých budou moci úředníci pracovat pro podřízené organizace, a také nastavit pravidla dohledu nad souběžným zaměstnáváním.

To sice není podle ministerstva nezákonné, zároveň však není ani nijak běžné a fakticky se týká výhradně lidí zaměstnaných v ekonomické a infrastrukturní sekci.

Ministerstvo dopravy zaměstnává celkově zhruba 400 lidí. Pro Ředitelství silnic a dálnic, které se stará o přípravu stavebních projektů na síti dálnic a silnic první třídy, zajišťuje jejich údržbu a správu mýta, pak pracuje zhruba 2 400 lidí.

