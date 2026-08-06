Ministerstvo dopravy opouští hlavní postava v kauze dvojího zaměstnávání úředníků, ředitel odboru pozemních komunikací Ján Skovajsa. Od září bude zrušený i celý silniční odbor. Odhalení, že se úředníci ministerstva nechávají zaměstnávat rovněž v podřízených organizacích, rozjela na ministerstvu několik auditů, které kromě tohoto nešvaru zkoumaly i problém přidělování zakázek firmám spojeným s vysokými úředníky resortu. Hlavní hloubkový audit je v současnosti před dokončením.
Už v průběhu května rozhodl ministr dopravy Ivan Bednárik o tom, že Skovajsa bude muset ukončit pracovní poměr na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), nyní dlouholetý úředník resortu dopravy narychlo odchází i z postu na ministerstvu. Po dohodě s vrchní ředitelkou ekonomické a dopravní sekce Lenkou Hamplovou bude v pátek 7. srpna v úřadu naposledy.
Ke svěřenému majetku jsem se nechoval tak, jak by se člověk na mé pozici měl chovat.
Ján Skovajsa