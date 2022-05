Ze Sydney do New Yorku bez mezipřistání. Letenka ale bude stát jak nové auto

Dálkové lety ze Sydney do ostatních světových metropolí chce Quantas spustit koncem roku 2025. Má jít o nejdelší komerční lety na světě, a to časově i vzdálenostně. Třeba do New Yorku budou muset letadla od Airbusu zdolat celkovou vzdálenost v délce 15 348 kilometrů. Časová náročnost tohoto úseku se má pohybovat okolo osmnácti hodin a padesáti minut, píše agentura Bloomberg.

Letecká společnost představila svůj plán s označením Sunrise už před vypuknutím několikaměsíční koronavirové pandemie. Cílem od té doby je, aby australská aerolinie provozovala nejdelší komerční lety bez mezipřistání na světě. V plánu jsou přímé lety třeba do Chicaga, Frankfurtu, Paříže nebo Ria de Janeira.

Australská firma ale spoléhá na to, že za dlouhé cesty si budou chtít cestující dobrovolně připlatit, a to proto, aby se vyhnuli často nepříjemným mezipřistáním. Tím totiž mohou pasažéři ztratit i několik hodin času.

Letenka za statisíce

Ambiciózní plán se však Quantasu nemusí vyplnit, neboť jednosměrná letenka třeba do New Yorku v prémiové třídě vyjde zájemce až na 18 tisíc amerických dolarů, což je v přepočtu zhruba 430 tisíc korun.

„Nejsem přesvědčený o tom, že by někdo chtěl zaplatit za letenku víc jen kvůli úspoře několika mála hodin,“ okomentoval rozhodnutí aerolinie také expert na dálkové lety Ben Smithson.

Cena letenek v případě byznys třídy bude podle odhadů až o třicet procent dražší než u konkurenčních letů s mezipřistáním. Cesta navíc může být pro mnoho lidí i velmi vyčerpávající, a to zvlášť v ekonomické třídě.

„Nevím co by se muselo stát, abych bych ochoten za letenku zaplatit víc jen za kratší dobu cesty,“ řekl pro Bloomberg výkonný předseda poradenské společnosti Pottinger Nigel Lake.

Pokud bude mít záměr australské společnosti opravdu úspěch, mohou na tom tratit mezinárodní letiště v Dubaji nebo Singapuru, která patří mezi nejčastější místa pro mezipřistání.

Letecká společnost Sunrise kvůli tomu také oznámila obří objednávku nových letadel, a to dvanácti kusů Airbus A350-1000. Ty mají být upravené tak, aby extrémně dlouhé lety zvládaly. Mají mít třeba zvětšenou nádrž, do které se vejde až 20 tisíc litrů paliva. To mimo jiné zvýší dolet až na 18 tisíc kilometrů.

Jestliže ale záměr Quantasu nevyjde, může to pro firmu znamenat další tvrdou ránu. Už během pandemie totiž firma ztratila až 15 miliard amerických dolarů, což je v přepočtu 360 miliard korun.