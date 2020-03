Stát chystá úlevu dopravcům. Za naftu by mohli platit až po půl roce

Napsaly to páteční Lidové noviny. Opatření má pomoci zabezpečit zásobování v době epidemie koronaviru.



Půlroční odklad plateb za naftu je podle Havlíčka spolu s kurzarbeitem zásadní možností, jak by stát mohl dopravcům pomoci. „Chceme začít nabízet dopravcům naftu s odloženou splatností a s nějakou státní zárukou. Šest měsíců je, myslím, na překlenutí krize dostatečná doba v té první fázi,“ sdělil deníku ministr. Přesnější parametry odkladu plateb ale neuvedl.

Nákladní dopravě na silnici hrozí podle firem zhroucení, což může ovlivnit i zásobování země. Dopravci kvůli koronavirové krizi přišli o polovinu dosavadních zakázek, navíc se zpožďují platby zákazníků. Většina firem proto zvažuje vyhlášení insolvence a konec činnosti, uvedlo ve čtvrtek sdružení dopravců Česmad Bohemia.

Dopravci proto vyzvali stát k okamžitému přijetí kompenzačních opatření, například dotací či odkladu některých plateb. Jde například o jednorázovou dotaci 120 tisíc korunč za každé velké vozidlo, 80 tisíc korunč za menší auto.

Firmy dále žádají odklad odvodů zdravotního a sociálního pojištění o šest měsíců, odklad placení záloh silniční daně do konce listopadu, zrušení silniční daně nebo snížení sazeb, pozastavení plateb za mýto nebo jejich odklad, neodvádění DPH z nezaplacených faktur, a právě i delší splatnost faktur za naftu od velkých distributorů.

Půjčky pro drobné podnikatele

Pro podnikatele a firmy zasažené koronavirem a vládními opatřeními ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje třetí pokračování bezúročných půjček COVID. Na záruky by mě stát vyčlenit dalších deset miliard korun, čímž by měli mít podnikatelé k dispozici úvěry v objemu 40 miliard korun. V pořadu 90' v České televizi to ve čtvrtek řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).



Jak by měl program COVID III fungovat, Havlíček neuvedl. V objemu úvěrů by se však mělo postupně dosáhnout až ke 100 miliardám korun. V pondělí by měl být spuštěn COVID II. O termínu zahájení přijímání žádostí informoval Havlíček po mimořádném jednání vlády. Do programu vláda vyčlenila pět miliard korun, stejně jako do první vlny. Do pokračování byly ale přizvány komerční banky, a podnikatelé budou mít díky tomu k dispozici půjčky kolem 30 miliard korun. Ručit za ně bude stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Spodní hranice půjček není stanovena, horní hranice by měla být 15 milionů korun.

Stejně jako v první vlně programu bude možné úvěry využít pouze k úhradě provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál či zásoby.

Program Úvěr COVID spustila ČMZRB minulý týden v pondělí. Firmy mohly žádat o bezúročné půjčky s ročním odkladem od 500 tisíc do 15 milionů korun. V pátek ČMZRB pozastavila přijímání žádostí, kterých obdržela přes 3 200 za více než deset miliard korun.

Havlíček v ČT také uvedl, že stát chystá podporu i pro firmy, které nezastavily výrobu a dále vyplácí svým zaměstnancům 100 procent mzdy. Jak by taková motivace měla konkrétně vypadat, bude ještě podle něj předmětem jednání. „Nechceme, aby nastala situace, že někdo řekne, mně se v tuhle chvíli skoro nevyplatí, abych úplně vyráběl, protože jedu jen na částečný režim, pojďme si dát ty lidi domů, oni dostanou 50 až 80 procent mzdy,“ řekl.

V rámci programu kurzarbeit bude stát za firmy platit náhrady mezd lidem v karanténě. Při nařízeném uzavření provozů a při nemožnosti dávat lidem práci, protože chybí jejich kolegové, bude poskytovat 80 procent celého výdělku. Při omezení výroby kvůli nedostatku surovin a jiných vstupů a kvůli poklesu poptávky uhradí polovinu vyplácené mzdy.

Kromě podpory malých a středních podnikatelů vláda tento týden schválila i pomoc větším firmám. Zvýšily se pojistné kapacity Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) ze 188 na 330 miliard korun.

Počet osob s COVID-19 dle krajů

Zdroj dat: oficiální data za předchozí dny poskytujeme Ministerstvo zdravotnictví na základě hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří, aktuální data aktualizuje redakce iDNES.cz na základě oficiálních zdrojů.