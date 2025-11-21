„Zatím probíhají jen určité obecné diskuse k tomuto tématu,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka s tím, že začátkem příštího roku by Evropská komise měla představit takzvaný iniciační legislativní návrh. V něm by se komise měla vypořádat zejména s problémem, jak přimět všechny dopravce ke spolupráci na společném nákupním portálu veřejné dopravy a kdo by nesl případná ekonomická a finanční rizika takového řešení.
Obtížnější je vyúčtování ceny za cestu mezi jednotlivé dopravce a zejména řešení potíží. Například kdo ponese odpovědnost za zpoždění.