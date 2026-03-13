Trump chce dodatečnými zárukami povzbudit majitele tankerů, aby dali zelenou plavbě přes Hormuzský průliv. Desítky ropných tankerů totiž kvůli válce a výhrůžkám Íránu čekají na další vývoj situace. Právě tyto zastavené lodě, které měly směřovat především do Asie, jsou podle The Wall Street Journal jedním z hlavních důvodů současného růstu cen ropy na světových trzích.
Krátce po zahájení americko-izraelských útoků na Írán se velké námořní pojišťovny rozhodly zrušit pojištění škod souvisejících s válečnými riziky pro lodě plující v íránských vodách i přes Perský záliv. Jde o pojištění, které je možné vnímat jako nástroj chránící majitele lodí i nájemce před škodami třetích stran způsobenými pirátstvím, válkou či terorismem.
Chameneí v prohlášení vyzval k uzavření Hormuzu. Bojuje o život, spekuluje se
Prezident Trump proto pověřil federální agenturu U.S. Development Finance Corporation, aby připravila záměr pojistných garancí v hodnotě 20 miliard amerických dolarů a uvedla jej do praxe. V reakci na zablokování Hormuzského průlivu Trumpova administrativa uvedla, že tankerům může za určitých okolností nabídnout i ochranu při průjezdu průlivem ze strany amerického námořnictva.
Trumpova administrativa však zřejmě přehlédla, že americké firmy nejsou na trhu s pojištěním námořních válečných rizik příliš významnými hráči. Dominují zde naopak především britské společnosti, zejména pak pojišťovací a zajišťovací trh (burza) Lloyd’s of London. „V této oblasti nejsou američtí poskytovatelé pojištění dlouhodobě příliš aktivní,“ uvedl pro The Wall Street Journal expert David Smith z makléřské společnosti McGill and Partners.
Miny, tankery a potápěči na ráně jako kachničky ve vaně. Proč je tak těžké bránit Hormuz
I proto následně Washington přišel s upraveným plánem, který má být realističtější. Spojené státy chtějí své záruky postavit na systému zajištění, tedy na pojištění pro samotné pojišťovny, které by jim pomohlo alespoň částečně rozložit související rizika. Program navíc nebude určen pro veškerou lodní dopravu v Perském zálivu, ale pouze pro vybrané lodě.
Jaká kritéria budou muset plavidla splňovat, však zatím americká administrativa blíže nespecifikovala, a to ani po několika dnech od jeho zveřejnění. „Není stále příliš jasné, na koho by se aktualizovaná podoba amerického programu měla vlastně vztahovat,“ doplňuje analytik Smith.
Bez armádního doprovodu to nepůjde
Experti ale tvrdí, že americké záruky pro odblokování Hormuzského průlivu nebudou dostačující, pokud tankery nebude doprovázet i americká armádní flotila. „Jakýkoliv americký program bude vyžádovat alespoň nějakou formu námořní ochrany,“ potvrzuje Marcus Baker, makléř ve společnosti Marsh.
Baker se totiž domnívá, že nejde ani tolik o pojištění, jako spíše o bezpečnost posádek. Americká iniciativa by tedy bez doprovodu ze strany americké armádní flotily necílila na to hlavní, proč podle Marcuse Bakera tankery v Hormuzském průlivu již několik dnů stojí.
|
S blokádou Hormuzu spoléhá svět na dva arabské ropovody. Jedou na plný výkon
Cena ropy na globálním trhu se mezi tím opět vrátila nad hranici sta amerických dolarů za barel. Ačkoliv se Trump snaží veřejnost uklidňovat tvrzeními, že se válka chýlí ke konci, data z trhů tomu nenasvědčují.
Provoz Hormuzským průlivem už řadu dnů zůstává jen minimální a ropa z Blízkého východu do zbytku světa se nyní může dostávat hlavně díky ropovodům vedoucím před Saúdskou Arábii a Spojené arabské emiráty, uzavírá The Wall Street Journal.