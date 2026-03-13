Provoz Hormuzem zůstává minimální. Bez Londýna Trump tankery neuchrání

Autor:
  15:59
Prezident Trump nedávno slíbil, že USA poskytnou pojistné záruky pro ropné tankery uvázlé v Hormuzském průlivu. Experti však upozorňují, že tento slib může narazit na realitu globálního pojišťovacího trhu. Systém pojištění námořních válečných rizik se totiž soustředí mimo Spojené státy, většina specializovaných pojišťoven i makléřů se nachází v Londýně.
Můžeme-li se dopustit zjednodušení, krize v Suezu znamenala, že vám nový iPhone...

Můžeme-li se dopustit zjednodušení, krize v Suezu znamenala, že vám nový iPhone přistane v obchodě o několik dní později, že se zadrhne výroba aut. Jenže Hormuzský průliv dovede zařídit inflaci, protože je tepnou pro transport energií. | foto: Profimedia.cz

Trump chce dodatečnými zárukami povzbudit majitele tankerů, aby dali zelenou plavbě přes Hormuzský průliv. Desítky ropných tankerů totiž kvůli válce a výhrůžkám Íránu čekají na další vývoj situace. Právě tyto zastavené lodě, které měly směřovat především do Asie, jsou podle The Wall Street Journal jedním z hlavních důvodů současného růstu cen ropy na světových trzích.

Krátce po zahájení americko-izraelských útoků na Írán se velké námořní pojišťovny rozhodly zrušit pojištění škod souvisejících s válečnými riziky pro lodě plující v íránských vodách i přes Perský záliv. Jde o pojištění, které je možné vnímat jako nástroj chránící majitele lodí i nájemce před škodami třetích stran způsobenými pirátstvím, válkou či terorismem.

Chameneí v prohlášení vyzval k uzavření Hormuzu. Bojuje o život, spekuluje se

Prezident Trump proto pověřil federální agenturu U.S. Development Finance Corporation, aby připravila záměr pojistných garancí v hodnotě 20 miliard amerických dolarů a uvedla jej do praxe. V reakci na zablokování Hormuzského průlivu Trumpova administrativa uvedla, že tankerům může za určitých okolností nabídnout i ochranu při průjezdu průlivem ze strany amerického námořnictva.

Trumpova administrativa však zřejmě přehlédla, že americké firmy nejsou na trhu s pojištěním námořních válečných rizik příliš významnými hráči. Dominují zde naopak především britské společnosti, zejména pak pojišťovací a zajišťovací trh (burza) Lloyd’s of London. „V této oblasti nejsou američtí poskytovatelé pojištění dlouhodobě příliš aktivní,“ uvedl pro The Wall Street Journal expert David Smith z makléřské společnosti McGill and Partners.

Miny, tankery a potápěči na ráně jako kachničky ve vaně. Proč je tak těžké bránit Hormuz

I proto následně Washington přišel s upraveným plánem, který má být realističtější. Spojené státy chtějí své záruky postavit na systému zajištění, tedy na pojištění pro samotné pojišťovny, které by jim pomohlo alespoň částečně rozložit související rizika. Program navíc nebude určen pro veškerou lodní dopravu v Perském zálivu, ale pouze pro vybrané lodě.

Jaká kritéria budou muset plavidla splňovat, však zatím americká administrativa blíže nespecifikovala, a to ani po několika dnech od jeho zveřejnění. „Není stále příliš jasné, na koho by se aktualizovaná podoba amerického programu měla vlastně vztahovat,“ doplňuje analytik Smith.

Bez armádního doprovodu to nepůjde

Experti ale tvrdí, že americké záruky pro odblokování Hormuzského průlivu nebudou dostačující, pokud tankery nebude doprovázet i americká armádní flotila. „Jakýkoliv americký program bude vyžádovat alespoň nějakou formu námořní ochrany,“ potvrzuje Marcus Baker, makléř ve společnosti Marsh.

Baker se totiž domnívá, že nejde ani tolik o pojištění, jako spíše o bezpečnost posádek. Americká iniciativa by tedy bez doprovodu ze strany americké armádní flotily necílila na to hlavní, proč podle Marcuse Bakera tankery v Hormuzském průlivu již několik dnů stojí.

S blokádou Hormuzu spoléhá svět na dva arabské ropovody. Jedou na plný výkon

Cena ropy na globálním trhu se mezi tím opět vrátila nad hranici sta amerických dolarů za barel. Ačkoliv se Trump snaží veřejnost uklidňovat tvrzeními, že se válka chýlí ke konci, data z trhů tomu nenasvědčují.

Provoz Hormuzským průlivem už řadu dnů zůstává jen minimální a ropa z Blízkého východu do zbytku světa se nyní může dostávat hlavně díky ropovodům vedoucím před Saúdskou Arábii a Spojené arabské emiráty, uzavírá The Wall Street Journal.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Až 20 nových reaktorů. Česko čeká jedinečná jaderná expanze, říká nástupce Drábové

Nejčtenější

Obchod za čtvrt miliardy. Vila podnikatele Dejčmara na Vinohradech se prodala

Vila na pražských Vinohradech se prodává za čtvrt miliardy korun. (30. července...

Vinohradská vila z roku 1906 už má novou majitelku. Za 11,5 milionu dolarů, což je přepočtu zhruba 240 milionů korun, historickou vilu od podnikatele a investora Václava Dejčmara koupila podnikatelka...

Prodává se horská chata Zlatana Ibrahimoviče. Je to nejdražší dům v okolí

zlatan chata hory na prodej švédsko reality

Na švédském realitním portálu se objevila nemovitost, kterou vlastnil a využíval fotbalový internacionál Zlatan Ibrahimović. Dům postavený přímo pro něj se nachází v úchvatné horské krajině a je k...

O ropu vůbec nejde. Šéf čerpadlářů vysvětluje, proč zdražuje hlavně nafta

Premium
Ivan Indráček, prezident Unie nezávislých petrolejářů (22. srpna 2025)

Napětí na Blízkém východě výrazně rozhýbalo ceny pohonných hmot a na evropském trhu zdražuje rychleji nafta než benzin. Proč tomu tak je, vysvětluje v rozhovoru pro iDNES.cz Ivan Indráček, šéf SČS –...

Kurýři po celém Česku chystají protest, jídlo nedovezou. Chtějí lepší podmínky

ilustrační snímek

Kurýři rozvážkových služeb v Česku plánují na pátek 13. března celostátní jednodenní protest. Zapojit se mají pracovníci tří velkých platforem Foodory, Woltu i Bolt Foodu, část z nich nebude aktivní....

Ve Škodě Auto opět rostou mzdy. Bonusy dosáhnou magické hranice, hlásí odbory

Nová výrobní hala pro bateriové systémy společnosti Škoda Auto v Mladé...

Odbory KOVO ve Škodě Auto ve středu oznámily, že ukončily kolektivní vyjednávání mezd ve Škodě Auto. Zaměstnanci dostanou bonus za výsledky firmy 150 tisíc korun, tarify se navýší od 1. dubna o tři...

Já o ničem nevím. Protestní akce kurýrům nevyšla, rozvoz jídla fungoval standardně

ilustrační snímek

Páteční protest kurýrů jen minimálně omezil běžný provoz rozvážkových služeb. Podle kurýrů aktivních na sociálních sítích se do akce zapojila jen zanedbatelná část pracovníků, většina během dne...

13. března 2026  14:07

Válka na Blízkém východě děsí trhy. Ropa může vyšplhat až na 200 dolarů za barel

Hormuzský průliv je průliv mezi Perským zálivem a Ománským zálivem, který je...

Obavy z výrazného zdražování ropy sílí. Ačkoliv trhy zpočátku vnímaly konflikt na Blízkém východě spíše jako krátkodobý otřes, s každým dalším dnem je zřejmější, že nepůjde jen o záležitost několika...

13. března 2026  13:31

Kraj rozšířil průmyslovou zónu u automobilky, většinu pozemků koupila Škoda Auto

Dokončené silnice v průmyslové zóně Solnice – jih (13. března 2026)

Královéhradecký kraj dokončil u Solnice na Rychnovsku infrastrukturu pro novou průmyslovou zónu Solnice-jih. Navazuje na průmyslovou zónu Solnice-Kvasiny, kde má závod Škoda Auto. Práce začaly na...

13. března 2026  13:24

Poučení z válek. Kanadský obranný model funguje už dekády

Puška GV M/25 dánských ozbrojených sil z produkce Colt Canada

Teprve s ruskou válkou za humny začínají evropské země včetně Česka řešit situaci, do které se po letech přehlížení samy dostaly. Ukazuje se, že bleskově vyzbrojit a dovybavit armády a bezpečnostní...

13. března 2026  11:30

Jen pro vyvolené? Dávno ne, říkají experti o boomu fondů kvalifikovaných investorů

Hosty pořadu iDNES LOUNGE na téma Fondy kvalifikovaných investorů jsou zleva...

Fondy kvalifikovaných investorů byly dlouho vnímány jako investiční klub pro velmi bohaté klienty. Dnes se rychle stávají běžnou součástí portfolií střední třídy. V iDNES Lounge o jejich rostoucí...

13. března 2026

Veterináři mají stávkovou pohotovost. Škrty ohrožují bezpečnost potravin, tvrdí

V areálu společnosti Agro-V ve Valdíkově na Třebíčsku začala 12. listopadu 2025...

Odboráři Státní veterinární správy (SVS) vyhlásili stávkovou pohotovost. Reagují tak na dlouhodobě se zhoršující personální, organizační i finanční situaci úřadu, ohlásil Odborový svaz státních...

13. března 2026  9:32

USA povolily nakupovat ruskou ropu, která je již naložená na tankerech

sinokor tanker společnost loď ropa

Spojené státy v noci na pátek povolily zemím na 30 dní nakupovat ruskou ropu již naloženou na tankerech na moři ve snaze stabilizovat světové trhy s energiemi, oznámil na síti X americký ministr...

13. března 2026  1:20,  aktualizováno  7:31

Do Asie přes Ameriku. Jak válka změnila létání a kolik za ně cestující platí

Premium
Letiště Václava Havla

Kapacity leteckých dopravců z Perského zálivu v porovnání se stavem před útoky na Írán klesly v některých případech i na desetinu. Letecká doprava ale funguje jako spojené nádoby a problémy se rychle...

13. března 2026

Na české straně dvoustovka, na německé lokálka. Trať do Mnichova se komplikuje

Nová radnice se zvonkohrou na centrálním náměstí Marienplatz v Mnichově.

Po letech vyjednávání a tahanic s Německem o modernizaci železničního spojení do Mnichova se zdálo, že vytvoření druhého kapacitního spojení a zvýšení rychlosti alespoň na české straně na dvě stě...

13. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Není to jen ropa. Íránské útoky mohou připravit miliony lidí o pitnou vodu

Odsolovací zařízení v průmyslovém městě Jubail, které se nachází asi 95...

Ekonomika Kuvajtu, Bahrajnu, Saúdské Arábie nebo Spojených arabských emirátů je dlouhodobě postavená především na těžbě a prodeji ropy i zemního plynu. Místní ale kvůli válce začínají mít obavy z...

12. března 2026

Hrozí návrat inflační vlny, zní z ECB. Zvýšení sazeb je na spadnutí

Vlajky Evropské unie před sídlem Evropské centrální banky (ECB) ve Frankfurtu...

Válka v Íránu a její důsledky na růst cen zvyšují riziko, že Evropská centrální banka (ECB) zvýší úrokové sazby dříve, než se předpokládalo. Chce tím zabránit další vlně inflace podobné té, která...

12. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.