Američan Greg Swan byl mezi cestujícími, kteří zůstali trčet na letišti ve chvíli zastavení leteckého provozu v USA. Když jeho let domů do Minneapolis z pracovní cesty v Austinu zrušili kvůli pátečnímu pozastavení letového provozu, neváhal ani minutu a zapojil svoji kreativitu „To, že se nedostanu domů, naprosto nepřicházelo v úvahu,“ říká cestující, který pracuje v oblasti public relations.
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A jak ta kreativita vypadala v praxi? 21 hodin jízdy v pronajaté dodávce společnosti U-Haul přes šest amerických států, benzin za 350 dolarů a spousta kofeinu. Náklady na tuto cestu činily 800 dolarů plus některé poplatky, navíc to znamenalo značnou ztrátu osobního pohodlí. „Ta jízda byla naprosto příšerná. Musíte 21 hodin šlapat na plyn. Včera jsem si ledoval lýtko,“ uvedl Swan.
All the rental car centers in Las Vegas were sold out very quickly with the national ground stop, so @CampbellDunnCD & I picked up a U-HAUL to drive home to Los Angeles 😭😭😭 https://t.co/ARykXEq6dq— Jess Whitney (@Jessica_Whitney) November 14, 2026
Stihl se však vrátit včas, aby splnil rodinné povinnosti. Na rozdíl od dalších, kteří v pondělí brzy ráno uvázli v Austinu a doufali, že se jim podaří vrátit se později během dne. Nápad na půjčení dodávky mu vnukl Muse, agent založený na umělé inteligenci, když hledal alternativy poté, co byly vyprodány lety i pronájmy aut, píše americký deník The Washington Post.
Bylo to dobrodružství
Zprávy přinesly podobné příběhy i dalších Američanů, kteří absolvovali dlouhé jízdy s Uberem, aby se dostali do cíle anebo domů. Některé výletní lodní společnosti rovněž odložily odplutí, aby zpožděným cestujícím daly šanci se na palubu dostat.
Američanka Tracey Edwardsová byla v pátek se svým manželem ve Walt Disney Worldu na Floridě, aby oslavili jeho narozeniny. Přátelé jim však během výletu začali posílat zprávy s dotazy na jejich zpáteční let. Teprve tehdy se dozvěděli o pozastavení letového provozu a o tom, že jejich let do Richmondu naplánovaný na následující den neodstartuje.
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Během výletu tak začala hledat půjčovny aut, ale marně. Nakonec se jí podařilo zajistit rezervaci s vyzvednutím následující den v poledne, ale nebyla si jistá, zda bude auto k dispozici. Pár se potřeboval vrátit do svého domu severozápadně od Richmondu, aby se mohl věnovat svému podnikání, a Edwardsová se v pondělí měla vrátit ke své druhé práci, řídí totiž školní autobus.
Když její manžel druhý den jel Uberem do autopůjčovny, zjistil, že se ocitne na čekací listině, až odpoledne dorazí kamion s dalšími vozy. Další vozy budou k dispozici až nazítří, řekl mu zaměstnanec. „Musíme se vrátit! Pro nás je už velmi těžké vůbec někam vyrazit,“ uvedla Edwardsová.
TRAVEL ADVICE: If you are stranded still trying to get a flight home and can’t find any rental cars, RENT A U-HAUL. I did it. It sucked. But I’m home. Will return the truck here locally tomorrow. Good luck!! 👍 https://t.co/VaT4M8NpEl— Greg Swan (@gregswan) November 15, 2026
Na parkovišti autopůjčovny se pár nakonec rozhodl změnit plán a pronajmout si dodávku od společnosti U-Haul. „Rozhodně to nebyla nejpohodlnější jízda, ale místa na zavazadla tam bylo SPOUSTA!“ napsala ve svém příspěvku na Facebooku. Řada komentujících připomněla scénu z filmu „Sám doma“, ve které matka Kevina McCallistera, kterou ztvárnila Catherine O’Hara, jede na korbě jedoucího nákladního vozu s kapelou, zatímco se snaží vrátit ke svému synovi. Edwardsová uvedla, že sedadla byla polstrovaná, ale nebylo možné je posunout dozadu ani sklopit opěradlo. Jízda přes mosty byla podle ní doslova velmi vzrušující.
Na letiště v Richmondu, kde měli zaparkované auto, dorazili za něco málo přes 11 hodin. Domů se dostali až v neděli kolem půl jedné v noci. Tato varianta je stála něco málo přes 1 000 dolarů plus benzin, ale manželům aerolinky alespoň vrátí peníze za zrušený zpáteční let. „Bylo to dobrodružství,“ uzavřela Edwardsová podle amerického deníku.