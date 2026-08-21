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Do Prahy začne létat nová nízkonákladovka. Fly2Galicia má sloužit nejen poutníkům

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  12:57

Nové virtuální nízkonákladové aerolinky zahajují letos na podzim nové lety do Evropy. (21. srpna 2026) | foto: Fly2Galicia

Na pražské letiště začne od 2. prosince dvakrát týdně létat nízkonákladová letecká společnost Fly2Galicia. Hlavní město tak získá nové přímé spojení se Santiagem de Compostela na severozápadě Španělska. Spoje mohou nabídnout levnější variantu například poutníkům, kteří dokončí Camino de Santiago, tedy takzvanou Svatojakubskou cestu, píše dopravce.

Virtuální dopravce Fly2Galicia, který nevlastní letadla ani nemá osvědčení leteckého provozovatele (AOC), zajišťuje především značku, prodej letenek, marketing a plánování linek. Samotné lety pro ni provozuje jiný licencovaný dopravce. Na lince do Prahy bude její lety obstarávat rumunská společnost FLYYO, která poskytne Airbus A320 včetně posádky, údržby a pojištění.

Fly2Galicia uvádí, že aerolinky vznikly kvůli nedostatku přímých spojení mezi Galicií a velkými evropskými městy. Lety mohou nabídnout také levnější cestu domů poutníkům, kteří dokončí pouť Camino de Santiago, tedy takzvanou Svatojakubskou cestu. To je síť historických poutních tras vedoucích do katedrály v Santiagu de Compostela, kde se nachází hrob svatého Jakuba, píše britský deník Independent.

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Na základě dostupných informací začínají zaváděcí ceny nové linky ze Santiaga de Compostela do Prahy na zhruba 49 eurech za jednosměrnou letenku, což odpovídá zhruba 1 300 až 1 400 korunách, přičemž ceny u jiných dopravců jsou i dvakrát dražší.

Společnost Fly2Galicia v komunikaci pro média a na sociálních sítích zdůrazňuje, že její základní tarify na evropských linkách budou začínat velmi nízko a vždy budou zahrnovat příruční zavazadlo.

Pro Prahu je podle informací letiště Praha i dalších zdrojů plánováno přímé spojení dvakrát týdně, vždy ve středu a v neděli, s první letem 2. prosince 2026.

Kromě Prahy bude nová společnost létat také do dalších sedmi evropských měst, a to do španělské Granady, Zaragozy a Alicante. Dále do Bruselu, Mnichova, Benátek a do Milána. A počítá se 17 lety týdně.

Aerolinky podle všeho zavádí i věrnostní program Fly2Galicia Miles Programme. Cestující v něm budou sbírat body, které budou moci využít při dalších letech, uzavírá britský portál.

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