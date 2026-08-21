Virtuální dopravce Fly2Galicia, který nevlastní letadla ani nemá osvědčení leteckého provozovatele (AOC), zajišťuje především značku, prodej letenek, marketing a plánování linek. Samotné lety pro ni provozuje jiný licencovaný dopravce. Na lince do Prahy bude její lety obstarávat rumunská společnost FLYYO, která poskytne Airbus A320 včetně posádky, údržby a pojištění.
Fly2Galicia uvádí, že aerolinky vznikly kvůli nedostatku přímých spojení mezi Galicií a velkými evropskými městy. Lety mohou nabídnout také levnější cestu domů poutníkům, kteří dokončí pouť Camino de Santiago, tedy takzvanou Svatojakubskou cestu. To je síť historických poutních tras vedoucích do katedrály v Santiagu de Compostela, kde se nachází hrob svatého Jakuba, píše britský deník Independent.
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Na základě dostupných informací začínají zaváděcí ceny nové linky ze Santiaga de Compostela do Prahy na zhruba 49 eurech za jednosměrnou letenku, což odpovídá zhruba 1 300 až 1 400 korunách, přičemž ceny u jiných dopravců jsou i dvakrát dražší.
Společnost Fly2Galicia v komunikaci pro média a na sociálních sítích zdůrazňuje, že její základní tarify na evropských linkách budou začínat velmi nízko a vždy budou zahrnovat příruční zavazadlo.
Pro Prahu je podle informací letiště Praha i dalších zdrojů plánováno přímé spojení dvakrát týdně, vždy ve středu a v neděli, s první letem 2. prosince 2026.
🆕 La compañía @fly2galicia que nace para conectar Galicia con España y Europa se estrenará el próximo 1 de diciembre, conectando#Galicia con 8 destinos.— SCQ News (@SCQ_news) August 16, 2026
Estará basado un 320 de 180 plazas en Santiago (wet lease)
📣Billetes a la venta la próxima semana. pic.twitter.com/qTeu05VYkS
Kromě Prahy bude nová společnost létat také do dalších sedmi evropských měst, a to do španělské Granady, Zaragozy a Alicante. Dále do Bruselu, Mnichova, Benátek a do Milána. A počítá se 17 lety týdně.
Aerolinky podle všeho zavádí i věrnostní program Fly2Galicia Miles Programme. Cestující v něm budou sbírat body, které budou moci využít při dalších letech, uzavírá britský portál.