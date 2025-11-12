Událost se odehrála na trajektu pravidelné linky z Dieppe ve Francii do britského Newhavenu. Film pro dospělé běžel na televizorech v salonku pro cestující, kteří právě sledovali Grand Prix Formule 1. Mezi diváky byly v tu chvíli i děti. „Bylo to hardcore porno,“ popsal nečekanou produkci jeden z cestujících podle deníku The Guardian.
Mluvčí společnosti uvedl, že se incident odehrál během zpoždění lodi, kdy plavidlo muselo zůstat kvůli technické poruše v přístavu Newhaven. Skupina cestujících se zeptala, zda mohou sledovat Grand Prix na televizi v saloncích na palubě, film se spustil okamžitě po skončení závodu.
Erotický přešlap aerolinek Qantas. Cestující museli sledovat film pro dospělé
„Jakmile posádka na chybu přišla, okamžitě přepnula kanál,“ uvedl dopravce. Společnost později upřesnila, že pornografický kanál mezitím odstranila ze seznamu dostupných stanic na lodi. „Už se to nebude opakovat,“ zdůraznila. Omluvila se za pochopitelné rozhořčení a chápe jejich zlost, kterou chyba vyvolala.
Historické spojení Anglie a Francie
Dvakrát denně, v létě i třikrát, přepraví trajekt z Dieppe do malého rybářského přístavu Newhaven až 140 osobních automobilů, 40 nákladních vozidel a 600 cestujících.
Společnost DFDS vznikla v roce 1866 a nabízí služby v oblasti nákladní a osobní dopravy. Kombinuje trajektovou, silniční a železniční dopravu s doplňkovými logistickými řešeními a propojuje evropské země navzájem, stejně jako s Tureckem a severní Afrikou.
„Bylo to šílené,“ popsal událost pro brightonský deník Argus jeden z cestujících, který si přál zůstat v anonymitě.
„Najednou děti vyběhly z odpočinkové zóny a všechny křičely,“ uvedl. Někteří rodiče podle něj v té chvíli vyběhli ze salonku a žádali obsluhu, aby televizi okamžitě vypnul.
„Byla to velká nepříjemnost během plavby trajektem. Lidé byli opravdu naštvaní,“ uzavřel cestující.
Podobná událost se zhruba před rokem odehrála i na palubě jednoho z letadel australské letecké společnosti Qantas. Na cestující, kteří si chtěli zpříjemnit let sledováním filmu, také čekal erotický snímek, který se promítal na všech obrazovkách a nešel vypnout.
Palubní personál se podle slov společnosti také omluvil cestujícím, zejména těm, kteří si stěžovali na obsah. Zároveň ale uvedl, že výběr filmu stanovil na základě požadavků samotných pasažérů.