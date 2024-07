Připoutejte se, prosím! Airbus Delty nouzově přistál kvůli zkaženému kuřeti

Airbus A330, který měl na palubě celkem 277 cestujících, odletěl z detroitského letiště v úterý před 23. hodinou. Palubní menu sestávalo buď z kuřete, anebo těstovin.

Na palubě letu byla i pětašedesátiletá Američanka Nancy Kirchoffová. „Pilot nám oznámil, že nouzově přistáváme na JFK, protože se vyskytl nějaký problém s jídlem,“ uvedla pasažérka podle portálu NBC. Posádka se rozhodla odklonit let a přistát v New Yorku, když zjistila, že se zkazila část palubního jídla, uvedla společnost.

„Byli jsme pravděpodobně v polovině cesty do Amsterdamu a prolétali jsme právě nad Novým Skotskem,“ vzpomíná pasažérka. Dodala, že letušky okamžitě obešly každou řadu a zeptaly se, jestli se všichni cítí dobře, nebo je jim špatně.

Palubní personál jí rovněž potvrdil, že na kuřecím mase se našla plíseň. Také prozradil, že kontaminované jídlo jedli oba piloti. Cestující ale tvrdí, že letadlo bylo odkloněno pouze jako preventivní opatření. „Neviděla jsem nikoho, že by během letu zvracel,“ uvedla cestující. Uvedla také, že i její manžel během stravování během letu kuře snědl, ale naštěstí mu nic nebylo.

Let bezpečně přistál na letišti JFK ve středu kolem čtvrté hodiny ráno, kde se cestující a posádka setkali s lékaři. Zdravotníci nabídli pomoc 14 cestujícím a 10 členům posádky, nikdo z pasažérů však urgentní péči nepotřeboval. Dopravce pak cestujícím poskytl hotelové pokoje i dopravu. „Všichni pasažéři mohou ve čtvrtek pokračovat do své destinace,“ uvedly aerolinky.

„Týmy společnosti Delta budou okamžitě pracovat na shromáždění potřebných informací o tom, jak k tomuto incidentu došlo,“ dodal dopravce. Upozornil, že incidenty tohoto druhu nejsou pro aerolinky obvyklé. Delta se omluvila zákazníkům za nepříjemnosti a zpoždění jejich cest.

Delta Airlines surely celebrated the 44th anniversary (July 2, 1980) of the movie Airplane! by serving contaminated chicken dinners to their passengers. 👍 pic.twitter.com/o0wYcE6NoP