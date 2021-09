Aerolinky v USA chtějí seznam odmítačů roušek. Kdo na něm bude, nepoletí

Za poslední rok hlásí americké aerolinky extrémní nárůst neukázněného chování na palubách letadel. Nejčastěji se problém týká pasažérů, kteří si odmítají nasadit roušku. Největší aerolinky v USA Delta Air Lines proto vyzývají k vytvoření celonárodního seznamu problematických cestujících. Kdo by na takovém blacklistu byl, do letadla by se nedostal.