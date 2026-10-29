Vlakové neštěstí ve Španělsku vyvolává otázky. Stalo se jen den před stávkou

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Španělská síť vysokorychlostních železnic, nejrozsáhlejší v Evropě a druhá největší na světě hned po Číně, je dlouho zdrojem hrdosti této země. Středeční smrtelná nehoda – druhá za posledních devět měsíců – však opět upřela pozornost na bezpečnost tratí, píše britský deník The Guardian.
V lednu 2026 poblíž města Adamuz v Andalusii zahynulo 46 lidí a desítky dalších byly zraněny. Toto železniční neštěstí bylo nejhorší železniční nehodou ve Španělsku od roku 2013, kdy zahynulo 80 lidí poté, co vlak vykolejil v zatáčce nedaleko severozápadního města Santiago de Compostela.
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Nevysvětlitelné okolnosti
Úřady uvedly, že ve středu ráno zahynulo nejméně 68 lidí poté, co vysokorychlostní vlak narazil do jiné stojící soupravy. Oba vlaky podle odhadů přepravovaly celkem 544 cestujících.
Španělský ministr dopravy Óscar Puente v rozhovoru s novináři připsal příčinu srážky bezpečnostnímu systému, který přestal fungovat kolem 8:30 místního času. Počítačová porucha podle něj vyřadila zabezpečovací systém na přibližně 63 kilometrech vysokorychlostní tratě. Několik vlaků se proto automaticky zastavilo.
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Podle Puenteho pak dostal rychlík RENFE rozkaz pokračovat normální rychlostí, přestože zabezpečovací systém stále nefungoval. Právě toto rozhodnutí ministr označil za chybné a nevysvětlitelné. „Proto došlo ke srážce s vlakem, který stále čekal na trati,“ uvedl Puente. „Řídící středisko se prostřednictvím dispečerů rozhodlo obnovit provoz za okolností, které jsou z našeho pohledu nevysvětlitelné,“ dodal.
Státní železniční dopravce RENFE ve svém prohlášení uvedl, že jeho vlak dostal pokyn pokračovat v jízdě a narazil do stojícího vlaku společnosti Iryo z důvodů, které nebyly známé.
Požadujeme technická řešení problému
Média ve středu okamžitě poukázala na podobnosti mezi oběma nehodami: v obou případech šlo o stejného provozovatele vlaků a obě se odehrály na trati spojující Madrid s jižní Andalusií, která je nejstarší součástí španělské sítě vysokorychlostních tratí. Lednová nehoda vyvolala diskusi o bezpečnosti na této trati, která podle železničních odborů stále pokračuje.
Středeční neštěstí přišlo navíc jen den před plánovanou 24hodinovou stávkou v RENFE, kterou organizuje největší španělský odborový svaz strojvedoucích SEMAF. Oznámil ji už 16. října, téměř dva týdny před neštěstím „Naším cílem je změnit systém a zvýšit jeho bezpečnost,“ uvedl zástupce odborového svazu na začátku tohoto měsíce.
Důvody pro stávku dopravců sahají od nutnosti zavést protokoly pro mimořádné klimatické situace až po zajištění komunikačních kanálů, prostřednictvím kterých by zaměstnanci mohli sdělovat své obavy. Odborový svaz rovněž požaduje záruky, že vlaky budou spolehlivé a bezpečné. „Požadujeme skutečná a definitivní technická řešení problémů s bezpečností a spolehlivostí, které již dlouho trápí náš kolejový vozový park,“ dodal jeho mluvčí.
Již lednová nehoda vyvolala vlnu politických obvinění ohledně toho, zda vláda socialistické strany pod vedením Sáncheze vynaložila dostatek prostředků na údržbu železnic v zemi, kde cestování vlakem představuje přibližně 57 procent veškeré dopravy.
Zatímco příčiny nehody z počátku roku jsou stále předmětem vyšetřování, předběžná zpráva naznačila, že ji mohly způsobit vady na trati nebo ve svaru mezi dvěma úseky trati. Zpráva však poznamenala, že se vyšetřuje i několik dalších možností.
Peníze do nové infrastruktury
Cestování vlakem ve Španělsku vzrostlo mezi lety 2019 a 2024 o 40 procent, což se časově shodovalo s obdobím, kdy země otevřela svou železniční síť soukromým společnostem. V první polovině letošního roku využilo v zemi vysokorychlostní vlaky 25 milionů cestujících.
Vláda uvádí, že od svého nástupu k moci v roce 2018 zvýšila výdaje na údržbu železniční sítě o 54 procent. Španělsko vynaložilo v letech 2018 až 2022 na svou vysokorychlostní síť více peněz než jakákoli jiná země, a to v průměru asi 1,5 miliard eur eur (36 miliard Kč) ročně, jak vyplývá z analýzy údajů EU provedené agenturou Reuters. Více než 90 procent španělské železniční sítě je vybaveno systémy řízení bezpečnosti na nejvyšší úrovni v EU.
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Velká část peněz však zřejmě směřovala do nové infrastruktury, přičemž přibližně pouze 16 procent šlo na údržbu, obnovu a modernizaci stávající sítě. Údaje Evropské komise rovněž naznačují, že španělské investice do údržby 4 000 km vysokorychlostních tratí zaostávají za zeměmi, jako je Německo nebo Švýcarsko, ačkoli část tohoto rozdílu lze přičíst odlišnému stáří železničních tratí a nákladům na veřejné práce a materiály.
Až do letošního roku patřilo Španělsko podle údajů Eurostatu, statistického úřadu EU, k zemím s nejnižší dopravní nehodovostí v EU, s pouhým jedním nebo méně úmrtími na tisíc kilometrů tratě.
Ve středu španělský premiér uvedl, že země přijme opatření k obnovení důvěry ve vysokorychlostní železniční síť země. „Je nepřijatelné, aby země jako Španělsko zažila ve stejném roce dvě nehody vysokorychlostních vlaků,“ uzavřel Sánchez podle britského deníku.