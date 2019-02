S e-vinětami si stát dal šibeniční termín. Na pomoc přispěchal Kapsch

S nápadem na nahrazení papírových dálničních kuponů elektronickou známkou přišlo ministerstvo dopravy před šesti lety. Tehdy úřad předpokládal, že virtuální kupon kontrolovaný prostřednictvím chytrých kamer nahradí svého nalepovacího předchůdce v roce 2016.

Ve stejný rok měla totiž ukončit svoje působení v kamionovém mýtném i společnost Kapsch. Nakonec se nestihlo ani jedno. Rakouské společnosti ministerstvo kvůli průtahům při přípravě soutěže na nového dodavatele smlouvu prodloužilo o tři roky, spuštění elektronických známek pro osobáky se opakovaně posunovalo.

Nyní se stát připravuje, že systém spustí za dva roky. Ministerstvo dopravy ale nejprve musí prosadit změnu zákona, poté zkoordinovat několik výběrových řízení a ještě dát dodavateli technologie pro kontrolu projíždějících aut dostatek času ke zprovoznění systému. Kvůli úspoře času tak chce dodání systému rozdělit do několika soutěží.

„Bude se jednat o jednotlivé zakázky, nebude soutěžen jediný hlavní dodavatel,“ uvedl mluvčí ministerstva Jakub Stadler s tím, že nový systém pro kontrolu plateb u osobních aut musí být provozuschopný od prosince příštího roku.

Hlavní soutěží bude výběrové řízení na dodavatele kamer a dalšího zařízení nutného pro kontrolu placení. Vybudování prodejní sítě elektronických kuponů včetně vytvoření a správy e-shopu pak ministerstvo přenechá Státnímu fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Ani fond ovšem nemá dostatek kapacit, aby svěřené úkoly prováděl sám.

Chystá se proto vypsat na tyto služby výběrové řízení. S tím ale musí počkat, než se novým zákonem o dálničních poplatcích začne zabývat Poslanecká sněmovna.

„Zákon nyní schválila vláda a předá jej do Sněmovny. My samozřejmě nemůžeme čekat a připravujeme zadání. Do poloviny letošního roku by měla být soutěž vyhlášena,“ uvedl ředitel SFDI Zbyněk Hořelica. Na druhou stranu ale nejde vyhlásit výběrové řízení předtím, než bude jasné, jak bude zákon vypadat. Je tak potřeba počkat do doby, než budou zřejmé alespoň základní parametry.

Pomocná ruka Kapsche

Napjatého harmonogramu si je vědom i současný správce kamionového mýta, který úřadu přispěchal na pomoc se staronovou nabídkou. Firma už ministru Danu Ťokovi opakovaně nabízela odkup části svých tuzemských kapacit. Stejný systém, jaký dnes kontroluje platby u kamionů, totiž může po drobných úpravách hlídat i zaplacení časového poplatku u osobních vozů. Hlavní část systému Kapsche přitom už stát přímo vlastní. Jde o mýtné brány vybavené mikrovlnnými vysílači a kamerami pro rozpoznávání registračních značek.

„Rozeznávají velikost vozidla, které projíždí pod mýtnou branou. Když to není kamion nebo něco podobně velikého, tak to nyní neregistrují a nefotí,“ uvedl Šimoník. „Stačí přenastavit úhel kamer a software upravit pro detekci osobních vozidel a může fungovat i pro jejich kontrolu,“ dodal mluvčí.

Podle ministerstva dopravy bude ale systém pro osobní vozy daleko subtilnější a nebude potřebovat zdaleka tolik vybavení jako stávající mikrovlnný.

„Kontrola se bude uskutečňovat několika pevnými i mobilními kamerami, jako je tomu v zahraničí, nepůjde tedy o nějaký rozsáhlý kamerový systém na každém vjezdu nebo výjezdu z dálnice,“ uvedl Stadler. Z celkových 275 mýtnic bude sdružení CzechToll a SkyToll, které systém od konce letošního roku přebírá, využívat jako doplněk k satelitní kontrole kamionů 40 bran na dálnicích a dalších 10 na silnicích první třídy. Takzvaný videotolling pro osobní auta pak bude potřebovat zhruba podobný počet bran.