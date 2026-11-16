Když jste nastoupil, chtěl jste od základu změnit Správu železnic. Aby byla víc přívětivá pro zákazníky, tedy dopravce a cestující. Povedlo se to?
Ke Správě železnic jsem měl blízko, protože železnice mě živila posledních patnáct let a předtím více než dvanáct let železniční logistika jako taková. Správa železnic potřebovala do svého DNA překódovat, že má sloužit. Dnes mám ten pocit, že už je to vidět.
Já mám hrůzu z toho, že by na výtoňský most někdo skutečně poslal vlak naložený leopardy nebo jinou těžkou vojenskou technikou. Pak bychom už nemuseli řešit, jestli rekonstrukci, nebo nový most, protože to by určitě nevydržel.