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Dálniční známky elektroaut budou. Ministr Bednárik o výjimkách a nových pravidlech

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Ivan Bednárik, ministr dopravy České republiky (14. září 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Zlevňovat železniční stavby se daří, říká po deseti měsících radikálních změn na Správě železnic ministr dopravy Ivan Bednárik. Na silnicích chystá rozsáhlou digitalizaci a konec výjimek v dálničních poplatcích. Od těch by neměly být osvobozeny ani elektromobily.

Když jste nastoupil, chtěl jste od základu změnit Správu železnic. Aby byla víc přívětivá pro zákazníky, tedy dopravce a cestující. Povedlo se to?
Ke Správě železnic jsem měl blízko, protože železnice mě živila posledních patnáct let a předtím více než dvanáct let železniční logistika jako taková. Správa železnic potřebovala do svého DNA překódovat, že má sloužit. Dnes mám ten pocit, že už je to vidět.

Já mám hrůzu z toho, že by na výtoňský most někdo skutečně poslal vlak naložený leopardy nebo jinou těžkou vojenskou technikou. Pak bychom už nemuseli řešit, jestli rekonstrukci, nebo nový most, protože to by určitě nevydržel.

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