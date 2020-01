Nejen e-shop na dálniční známky má potíže. Vady vykazuje i tendr na kamery

Opakování soutěže na systém evidence vozidel a­ e-shop elektronických dálničních známek, který nyní prosazuje premiér Andrej Babiš, není jediný problém, který brzdí start nových vinět. Ještě před odvoláním ministra dopravy Vladimíra Kremlíka začal úřad couvat i ze zakázky na prodej kuponů v­ kamenných prodejnách.



Podle úřadu je tendr za odhadovaných 926 milionů korun na pětileté období stále otevřen. V pondělí před svým definitivním odchodem z resortu nicméně ministr Kremlík podle informací MF DNES zadal zpracování právní analýzy, zda může zrušit soutěž, ve které už byly otevřeny obálky s nabídkami, respektive podle zákulisních informací jediná obálka s nabídkou.

Ministerstvo předpokládalo, že na správu elektronických známek vypíše šest nebo sedm zakázek na dodávku kamer kontrolujících projíždějící vozidla, zajištění prodejních míst nebo na správce systému, který bude sestavovat databáze zaplacených poplatků.

Nejnověji se kritika snáší na nápad přenechat instalování kamer a ­jejich čtyřletý provoz státní společnosti Cendis. Systém za desítky milionů korun ročně totiž půjde jednoduchým způsobem přelstít.

Handicapem proti kamerám

Zatímco dnes kontrolují nalepené dálniční známky policisté s dalekohledy, elektronickou variantu měly mnohem snáze detekovat kamery. Ministerstvo si od toho slibovalo, že se zároveň zlepší disciplína řidičů při placení poplatků za využívání dálnic.

Kamerami schopnými rozpoznat registrační značku vozidla a určit, zda má konkrétní vůz platbu uhrazenou, mělo být vybaveno na šest desítek policejních vozů a další měly být umístěny na mýtných branách. Ty chtěl úřad původně využít pro pozdější dohledání těch hříšníků, které policie neodhalí přímo na místě.

Ve skutečnosti ale brány k tomuto účelu použít nepůjdou. Pokud řidiči totiž domů přijde výzva k zaplacení pokuty za jízdu bez dálniční známky, která se ve správním řízení může vyšplhat až na 100 tisíc korun, může se vymluvit na to, že vezl handicapovaného spolucestujícího.

„V zákoně zůstala výjimka z dob papírových kuponů, podle které jsou tělesně postižení a osoby blízké převážející tělesně postižené od placení poplatků osvobozeny,“ uvedl Michal Bláha z občanského sdružení Hlídač státu.

Neplatiče tak musí odhalit policisté nebo celníci přímo na místě. Dálniční systém prezentovali ministerští úředníci poslancům z hospodářského výboru Poslanecké sněmovny už loni na jaře, přičemž tehdy upuštění od automatické kontroly všech projíždějících vozidel zdůvodňovali nedostatkem kapacit pro následné vymáhání pokut a argumentem „velkého bratra“.

Zakázka na vybavení mýtných bran kamerami, které fakticky budou umět totéž co vozy policistů kontrolujících zaplacení dálničních známek, v projektu přesto zůstala. Měla ji dostat na starost společnost Cendis, jejímž zřizovatelem je ministerstvo dopravy, jak vyplývá ze zápisu ministerské porady ze 14.­ ledna. Tehdy uzavření smlouvy s­ Cendisem nařídil exministr Kremlík nejpozději do začátku února.



Pokud by úřad zakázku uzavřel s­ firmou, která pro něj vyvíjí například jednotné jízdné na železnici nebo usiluje o zakázku na supervizi kamionového mýta, platil by jí ročně 50 milionů korun.

Známka pohřbila ministra

Únorový termín se zřejmě nestihne a je otázkou, zda bude nové vedení ministerstva pokračovat ve vykolíkované cestě. Kromě Kremlíka, kterého nahradí ministr průmyslu Karel Havlíček, vyzval premiér Andrej Babiš k rezignaci další dva vedoucí úředníky z ministerstva dopravy, kteří měli systém elektronické známky na starosti.

Jak první náměstek Tomáš Čoček, tak i šéf Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica okamžitou rezignaci odmítli s tím, že musí s problematikou seznámit nového ministra. Zřejmě se před ním pokusí­ postup v přípravě dálniční známky obhájit.

S částí zakázky na tvorbu e-shopu dálničních známek přitom chce zdarma státu pomoci spolumajitel softwarové firmy Actum Tomáš Vondráček. Ten plánuje s dobrovolníky během následujícího víkendu naprogramovat elektronický obchod, do něhož by se následně mohli připojit ostatní internetoví prodejci. Na zbytek původní zakázky, kterou chce premiér zrušit nebo zásadně zredukovat, by pak mělo být vypsané nové výběrové řízení.

Pokud ale má začít výběr správce evidence vozidel od úplného začátku, není jisté, zda se jej podaří ve zbývajících měsících roku dokončit. Pokud by se například některý z neúspěšných uchazečů odvolal k­ antimonopolnímu úřadu, otestování nového systému a jeho spuštění by se zřejmě nedalo stihnout.