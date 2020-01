Hackathon právě začal. Dobrovolníci programují e-shop na dálniční známky

Právě částka 400 milionů korun za tvorbu systému, jeho čtyřletou správu a rozvoj se stala terčem hlasité kritiky. Předražená zakázka pak stála místo i bývalého ministra dopravy Vladimíra Kremlíka. Podle odborníků i politiků je výrazně předražená, navíc nevzešla z otevřeného tendru. Její zadavatel, Státní fond dopravní infrastruktury, ji ale hájí a poukazuje na nutnost vytvořit části podléhající utajení. Podle premiéra Andreje Babiše by se měla zrušit a vypsat znovu. Není ale mnoho času, protože elektronické známky mají fungovat od příštího roku.

„Z původních zhruba tří set dobrovolníků bylo potřeba z organizačních důvodů vybrat pouhých šest desítek lidí, kteří na systému nyní pracují,“ uvedl majitel české pobočky reklamní agentury WMC a digitální agentury Actum Tomáš Vondráček, který celou akci zorganizoval. „Jsou to vývojáři technologií, ale i projektoví manažeři nebo lidé kteří simulují uživatele a dávají vývojářům zpětnou vazbu co ještě mají opravit. Dále to jsou i informační designéři, kteří hledají cestu, aby se s tím lidem pracovalo pohodlně, a lidé, kteří se věnují bezpečnosti, aby aplikace byla nenapadnutelná a data v ní obsažená byla v bezpečí,“ dodal.

Bezplatné úsilí řady lidí by podle vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla nemělo přijít vniveč. „Chceme použít co nejvíc z toho, co se o tomto víkendu podaří vytvořit, uvedl expert, jehož úlohou je vytvořit z Česka digitální zemi.

Podle Vondráčka má stát ale dvě podmínky, které musí dobrovolní vývojáři splnit. Vyvíjený software musí stát mít ve vlastnictví a dostat na něj podporu.

„Nesmí být vázán k nám, nebo k někomu jinému,“ doplnil Vondráček. Druhá podmínka je technického rázu. Systém musí být stabilní a schopen obsloužit miliony uživatelů. Zároveň musí mít dostatečně rychlou reakční dobu. Když se například policisté zeptají, zda má vozidlo zaplaceno, tak odpověď musí přijít ve stanoveném čase.

Elektronické dálniční známky jsou projekt, který se v Česku připravuje už mnoho let. Teprve vloni se ale dostal z fáze teoretických příprav. Během loňského léta prošel parlamentem zákon, který umožní vyměnit papírové kupony za virtuální a ke konci roku se rozeběhly první soutěže na vznik systému a distribuci kuponů.

Podle nového ministra dopravy Karla Havlíčka současné komplikace kolem soutěží nemusí znamenat, že se i napřesrok budou muset řidiči vrátit k nalepování známek na přední sklo. Stále je podle něj dost času vypsat nové nebo stávající soutěže upravit. Významné urychlení příprav si slibuje právě od probíhajícího Hackathonu.

