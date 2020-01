CzechToll chce spravovat dálniční známky. Nabízí dvoutřetinovou úsporu

„Dělali jsme si odhad a při dnešním modelu české dálniční sítě by to vycházelo na 100 až 130 milionů korun ročně včetně všech poplatků například za platby kartami, enforcementu a dalších služeb,“ uvedl Beneš. Společnost CzechToll patřící do skupiny PPF podnikatele Petra Kellnera vybírá poplatky za dálnice od kamionů a autobusů od loňského prosince.

Vytištění a distribuce dnešních papírových kuponů státu z výběrů peněz od řidičů osobních aut odčerpává zhruba šest procent příjmů. Například v roce 2018 to podle ministerstva dopravy představovalo částku 325 milionů korun. To kritizovalo u ministerstvo dopravy s tím, že chce ušetřit kolem 120 milionů korun.

Pokud by se CzechToll do soutěže na eznámky přihlásil s částkou, kterou nyní uvádí, roční náklady na správu systému by oproti stávajícímu stavu klesly o dvě třetiny.

Zakleté dálniční známky

Elektronická viněta má papírové kupony, které se nalepují na přední sklo vozidla, nahradit na začátku příštího roku. Kostrbatý rozjezd projektu už stál místo ministra dopravy Vladimíra Kremlíka, kterého má od pátku nahradit šéf resortu průmyslu Karel Havlíček. Osudná se ministrovi dopravy stala zakázka na vytvoření evidence vozidel a e-shopu, ve kterém by si řidiči mohli elektronické známky kupovat.

Zakázka za zhruba 400 milionů korun, kterou úřad zadal bez veřejného výběrového řízení, se totiž řadě kritiků zdála příliš drahá a nově jmenovaný šéf resortu už oznámil, že smlouvu s dodavatelem zruší. Zatím však není jasné, jak bude postupovat v dalších zahájených výběrových řízeních.

„Co stát rozkouskoval do šesti nebo sedmi soutěží, může být pod jedním dodavatelem,“ uvedl Beneš. Firma má zkušenosti s výběrem mýta a dálničního poplatku pro osobní vozy ze sousedního Slovenska, kde obě služby pro stát provozuje prostřednictvím společnosti SkyToll.