Novou část D4 otevřou v prosinci. Řidiči po dálnici dojedou z Prahy až do Písku

„Znamená to, že od 17. prosince řidiči dojedou po dálnici z Prahy až do Písku. Výrazně se tím cesta zrychlí,“ dodala Pedret. Vzdálenost z Prahy do Písku činí více než 100 kilometrů. Po nové dálnici by tak cesta trvala méně než hodinu. „D4 bude běžně zpoplatněna jako jiné dálnice v České republice,“ uvedla.

Projekt dostavby D4, který začal v červnu 2021, má na starosti sdružení Via Salis, složené z francouzských firem VINCI Highways a Meridiam. Stavební práce na D4 provádí společnost DIVia stavební, která patří do Skupiny VINCI Construction CS, a to na základě zhotovitelské smlouvy uzavřené s Via Salis.

Všech pět úseků se stavělo najednou, náklady činí téměř deset miliard korun. Firmy zároveň modernizují 16 kilometrů už zprovozněných částí. Po dostavbě bude konsorcium dálnici a navazující části silnice I/20 provozovat a udržovat 25 let, za což mu stát bude platit. Stát by měl za využívání nové dálnice zaplatit 17,8 miliardy.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánuje ještě navýšit kapacitu silnice I/20 z Písku do Českých Budějovic, která navazuje na D4. V letech 2026 a 2027 by měla začít přestavba vozovky, na níž budou čtyři úseky o délce 33 kilometrů v režimu dva pruhy v jednom směru a jeden ve druhém směru. V úseku mezi Pískem a Českými Budějovicemi není možné silnici upravit do dálničních parametrů. Rozšíření pruhů v obou směrech má umožnit předjíždění a plynulejší provoz.