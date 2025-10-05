Řidiči na části D3 můžou nově projet až 150kilometrovou rychlostí

Novinka se týká 47kilometrového úseku mezi exity 84 Planá nad Lužnicí a 131 Úsilné. V ostatních částech dálnice platí limit 130 km/h.
„Vybraný úsek dálnice D3 je pro tento účel vybaven proměnným dopravním značením, aby bylo možné rychlost upravit podle aktuálních podmínek. Zkušební provoz nám ukáže, jak tento systém funguje v praxi a jak ovlivní plynulost a bezpečnost provozu na dálnici,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.
Vyšší rychlost přitom bude povolena pouze tehdy, pokud to umožní počasí, viditelnost a hustota provozu. Pokud se podmínky zhorší, systém rychlostní limit automaticky sníží.
Stopadesátkou po dálnici na podzim. ŘSD už osazuje na D3 nové dopravní značení
Pilotní režim potrvá minimálně půl roku. Ministerstvo dopravy následně na základě vyhodnocení sesbíraných dat rozhodne, zda se podobný model může rozšířit i na další úseky moderních dálnic.
Vyhodnocení bude zahrnovat nejen dopravní data, ale i zpětnou vazbu od řidičů a policie, která bude v daném úseku provádět dohled nad bezpečností silničního provozu.