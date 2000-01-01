náhledy
Přes šest set metrů už měří průzkumná štola Marie, na které si silničáři ověřují, že půjde postavit plánovanou dálnici D3 geologicky náročným terénem kolem Jílového u Prahy. Je to místo protkané zapomenutými štolami středověkých zlatých dolů i geologického zlomu mezi Jílovským pásmem a takzvanou Štěchovickou skupinou.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Jméno štoly Marie neodkazuje k baroknímu mariánskému kultu. Vzdává hold Marii Čihákové, první ženě, která v českých zemích dosáhla titulu doktorky filosofie. Štola je vrtaná takzvanou rakouskou tunelovací metodou. Na odstřelený skalní masiv se ihned nastříká tenká 15 až 20 centimetrů tlustá vrstva rychletuhnoucího betonu.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Procházíme kolem příhradových výstužných rámů. Ty budou zabetonované jako součást ostění štoly.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Před vstupem do štoly se každý musí přihlásit čipem a pověsit jej ke svému přidělenému číslu. Přehled o tom, kdo se nachází pod zemí, musí být.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Na každém kroku je znát, že se nacházíme nedaleko Jílového. Žlutá trubka nad našimi hlavami se nazývá lutna. Vhání do důlního díla čerstvý vzduch a rovněž vytlačuje jedovaté zplodiny po odstřelu skály.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Pohyb techniky ve štole omezuje nedostatek prostoru, stroje se musí míjet v takzvaných výhybnách.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Jedna z větších výhyben, kde jde i krátkodobě odstavit techniku. Zároveň umožňuje vytvořit si představu, jakou šíři bude mít budoucí tunelová trouba.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Vodní hospodářství sestává z několika přečerpávacích nádrží. Voda se odčerpává ven, kde je potřeba ji odkalit. Pak se vrací zpět a slouží především pro chlazení vrtné soupravy.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Červeně vybarvená je prokopaná část. Před ní se nachází místo styku dvou typů hornin. Problém to ale nebude, dnes lze už protunelovat cokoliv. Zastavit stavbu dálnice by mohl maximálně nález zlaté žíly.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Jedno z mnoha takzvaných oken. Jde o místo nezakryté betonovou výztuží, které geologové využívají ke měření vlastností horniny. Pro jistotu je ale i na něm ocelová kari síť. V případě potřeby by tak bylo možné je okamžitě zpevnit betonem.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Vlevo od okna se nachází zrcátko. Tyto jednoduché odrazky pomáhají měřit, zda se důlní dílo nepohybuje.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Polní telefon je jednou ze dvou možností komunikace ve štole. Tou druhou je wifi. Kdo si nezapomene u vchodu zadat údaje, může přes ni normálně telefonovat.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Konečně jsme dorazili na samotnou čelbu. Právě se navrtávají díry pro uložení trhavin. Na jeden odstřel jich zde padne asi 50 kilogramů.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Při odstřelu musí pochopitelně všichni ven. Odvětrat dílo, aby do něj opět mohli vstoupit lidé, trvá 45 minut.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Po odstřelu se musí srazit uvolněné kusy skály lopatou bagru a následně na nový kus štoly nanést beton. A pak opět vrtat. Jedním tímto cyklem se hloubka štoly prodlouží o 2,5 metru. Denně se obvykle stihnou dva.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Pracoviště dvojice operátorů vrtné soupravy. Nenechte se mýlit uzavřenou kabinou. Rozhodně nejde o tiché pracovní prostředí.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Dvojice nových ventilátorů je připravená na zapojení. Projekt sice umožňoval vykopat odvětrávací šachty, znamenalo by to ale nový zábor pozemku a další jednání se zástupci místních obyvatel. Zajistit vyšší výkon ventilace se ukázal jako jednodušší cesta.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Vyrubaná zemina zůstává nedaleko štoly. Zatím. Stále totiž existuje možnost, že ze stavby dálnice sejde, tak aby se odvezený materiál nemusel vracet na korbách nákladních aut.
Autor: Petr Topič, MAFRA