Bourání části D3 bude mít na řidiče malý dopad, zmínil ministr Kupka

Při stavbě tunelu se bude jezdit vždy ve dvou pruzích, jen budou zúžené. Kdyby silničáři postavili spolu s úsekem dálnice i takzvaný hluchý most pro tunel a železnice by pak vedla jinudy, vznikla by škoda za desítky milionů Kč, řekl Kupka na středeční tiskové konferenci.

„V roce 2011, kdy padlo rozhodnutí, bylo potřeba pokračovat s přípravou dálnice D3. Ta je v tom území nezbytně nutná a nebylo jasné, kudy přesně povedou koleje toho modernizovaného úseku (železnice). Chápu kolegy, kteří se tím zabývali, že nerozhodli o umístění toho takzvaného hluchého mostu, kudy by mohla železnice vést. Co by potom dělali, kdyby se nepodařilo takové řešení v tom území umístit? To by byly vyhozené peníze a škoda v řádu desítek milionů korun,“ uvedl ministr.

Jak dlouho bude provoz na D3 při stavbě tunelu omezený, není jasné. Chotýčanský tunel bude součástí IV. železničního koridoru. Povede pod dálnicí. Bude tak nutné část hotové dálnice zbourat a pak postavit znovu. Jde o stovky metrů dálnice. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) otevřelo část dálnice D3 Ševětín – Borek dlouhou 10,7 kilometru v prosinci 2019. Stavba stála 1,6 miliardy korun.

Doprava v obou pruzích

Ministr požádal projektanty a investory, aby stavební práce měly co nejmenší negativní dopad na dopravu. „S ohledem na to, že šířkové poměry dálnice jsou dobré, bude možné dopravu (při stavbě tunelu) v jednom i druhém směru vést ve dvou pruzích, byť budou zúžené. I s ohledem na intenzitu dopravy by to žádným dramatickým způsobem nemělo na motoristy dopadat. Nejprve se bude stavět v jednom pásu, vybudujeme hloubený tunel, překryjeme ho dálnicí, pak tam přeneseme dopravu z toho původního pásu,“ popsal Kupka.

Správa železnic (SŽ) začátkem týdne uvedla, že když se stavba dálnice chystala, tunel v projektu byl, ale pak z něj vypadl. Mluvčí ŘSD Jan Rýdl uvedl, že ho silničáři z plánu vypustili po mnoha jednáních za přítomnosti vedení ministerstva dopravy. „V době, kdy byla dálnice připravená ke stavbě, neměla Správa železnic stabilizovanou trasu tunelu ani směrově, ani výškově,“ řekl Rýdl. Dodal, že by bylo i finančně riskantní průchod pro tunel jen tak někde postavit.

Správa železnic již dokončila dokumentaci pro stavební povolení Chotýčanského tunelu dlouhého 4,7 kilometru. Chce o něj požádat ještě letos. Úsek IV. železničního koridoru Nemanice – Ševětín dlouhý asi 17 kilometrů bude stát podle starších odhadů 20 miliard Kč. Stát ho chce stavět jako stavbu ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru, takzvanou PPP (Public Private Partnership), jako jeden z prvních železničních projektů tohoto typu v ČR, řekl již dříve generální ředitel SŽ Jiří Svoboda. „Vláda přípravu v režimu PPP schválila. Stavba by měla začít v roce 2026 a trvat by měla zhruba sedm let,“ sdělil mluvčí Správy železnic (SŽ) Dušan Gavenda.

V provozu je 70 kilometrů D3, která má v budoucnu spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla 170 kilometrů. Celou D3 z Prahy k hranicím včetně středočeských částí chce stát podle ministerstva dopravy dokončit do roku 2030, jihočeskou část do roku 2026.