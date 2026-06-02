Stát půjde cestou mýta v mobilu. Ušetří se tím 480 milionů korun

Tomáš Cafourek
  10:49
Dálniční mýtné půjde nově platit mobilem. Nahrazení velké části palubních kamionových jednotek mobilní aplikací ušetří státní kase 480 milionů korun za rok. Příprava nového systému zabere včetně změny legislativy šest let. Bude proto nutné nejprve vypsat soutěž na zkrácené přechodné období tří let do roku 2032.
ilustrační snímek | foto:  František Vlček, MAFRA

„Svět se změnil. Jsou jiná očekávání od digitalizace a mobility než před pěti lety, kdy se připravovala koncepce mýtného systému,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik.

Druhým důvodem snahy kompletně přepracovat připravovanou soutěž na mýtný systém bylo to, že nyní je resort schopný mýtné upravit tak, aby se na jeho provozu dalo citelně ušetřit. Proti předchozím rokům totiž stát už nemusí pro placení mýta poskytovat tak širokou paletu služeb, protože se do systému zapojili i další hráči.

Kromě možnosti využívat k platbám mobily, což už některé evropské země zavádějí, má na efektivitu mýtného systému i rostoucí vliv poskytovatelů evropského mýta. Tito poskytovatelé jsou komerční společnosti, které dopravcům nabízejí vlastní technologická řešení certifikovaná pro komunikaci s mýtnými systémy jednotlivých unijních zemí.

„V únoru letošního roku už se podíl evropských providerů evropského mýta přiblížil 48 procentům a dále roste. Upozaďují systém národní co do jeho služeb a povinností,“ uvedla vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní na ministerstvu dopravy Lenka Hamplová. Právě osekáním množství palubních jednotek, které poskytuje dopravcům stát a rovněž obslužné sítě výdejních a servisních míst, se podle Hamplové na provozu mýta může ušetřit až 480 milionů korun. V současnosti se náklady na provoz systému pohybují kolem 1,4 miliardy korun ročně.

Smlouva se současným provozovatelem vyprší na konci roku 2029. Nový systém počítající s zapojením mobilních telefonů ale nebude k tomuto datu připravený. Ministerstvo dopravy proto plánuje vypsání přechodného tendru na tři roky, během kterého se změní zákon o pozemních komunikacích a připraví soutěž na nového provozovatele kamionového mýta.

Zadávací řízení na nový systém se všemi moderními prvky by ministerstvo chtělo mít přichystané V listopadu 2028, aby se celý systém dal spustit v roce 2032. Dalším z benefitů nového mýta bude i jednodušší rozšíření mýta na další silnice včetně silnic nižších tříd.

