O prestižní zakázku bojují tři konsorcia a na toho, kdo vyhraje, zdaleka nečekají pouze stavební práce. Součástí kontraktu bude i financování projektu a následná správa a údržba dálnice. Z těchto důvodů je třeba posuzovat vedle výše nabídky i celkové náklady a rizika, které v konečném důsledku ponesou daňoví poplatníci.
Prvním krokem by mělo být ověření technické shody jednotlivých nabídek. Zadavatel by měl mít jistotu, že navržená technologická řešení odpovídají českým technickým normám, předpisům ŘSD i požadavkům zadávací dokumentace. Pokud by některá nabídka vyžadovala dodatečné změny projektového nebo technologického řešení, mohlo by to znamenat vyšší náklady i prodloužení výstavby.
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Podobně důležité je posouzení realizačních rizik. Rozdíl mezi nabídkami může během výstavby zcela zmizet, pokud se objeví vícepráce, přepracování projektu, zdržení schvalovacích procesů, problémy v dodavatelském řetězci nebo nedostatek materiálů. Zmíněná rizika by měla být součástí ekonomického hodnocení, a pokud možno by měla být kvantifikována.
Významným kritériem je také odolnost dodavatelského řetězce. U dlouhodobých infrastrukturních projektů se ukazuje, že schopnost zajistit stabilní dodávky materiálů, výrobních kapacit a subdodavatelů má přímý dopad na dodržení harmonogramu i konečné náklady stavby. Stačí se podívat na stávající geopolitickou a bezpečnostní krizi na Blízkém východě a v Hormuzském průlivu.
Vedle ceny a technických parametrů by měl zadavatel posoudit také ekonomický přínos projektu pro Českou republiku. Jde zejména o to, kde budou probíhat inženýrské práce, výroba stavebních materiálů, logistika nebo zapojení subdodavatelů. Důležitý je i aspekt, kde vznikne přidaná hodnota v podobě pracovních míst, daňových příjmů a investic do domácí ekonomiky.
Nejnižší nabídka nemusí být v konečném důsledku ekonomicky nejvýhodnější, pokud odborná analýza prokáže, že její nižší počáteční cena je převážena vyšším technickým rizikem, větší pravděpodobností zpoždění a vyšším rizikem překročení rozpočtu. Takových případů jsme v minulosti viděli hodně a výsledný účet navíc se mnohdy nezastavil ani na jednociferných miliardách. Bez zevrubného vyhodnocení rizik a faktorů tak nelze automaticky předpokládat, že nejnižší nabídková cena současně představuje nejlepší hodnotu za peníze daňových poplatníků.
Finálnímu verdiktu nad tendrem by tedy mělo předcházet transparentní odborné posouzení technické shody, realizačních rizik i celkových nákladů životního cyklu jednotlivých nabídek. Ve hře jsou vedle sumy za dílo i celkové náklady, které stát ponese během následujících desetiletí.
Uchazeči, kteří byli vyzváni k podání nabídek: