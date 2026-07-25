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KOMENTÁŘ: Příběh dálnice D35 za stovky miliard otestuje kvalitu výběrových řízení

František Strnad
Komentář   17:00
Bude to jedna z největších dopravních zakázek v historii České republiky. Dostavba úseku strategicky velice důležité dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí se připravuje jako projekt veřejně-soukromého partnerství (PPP), který bude historicky největší. Čísly 1,7 miliard eur. A nepůjde jen o cenu stavby v náročném terénu se čtyřkilometrovým tunelem. Roli v takto velkém tendru totiž sehrají i další významné faktory.

O prestižní zakázku bojují tři konsorcia a na toho, kdo vyhraje, zdaleka nečekají pouze stavební práce. Součástí kontraktu bude i financování projektu a následná správa a údržba dálnice. Z těchto důvodů je třeba posuzovat vedle výše nabídky i celkové náklady a rizika, které v konečném důsledku ponesou daňoví poplatníci.

Prvním krokem by mělo být ověření technické shody jednotlivých nabídek. Zadavatel by měl mít jistotu, že navržená technologická řešení odpovídají českým technickým normám, předpisům ŘSD i požadavkům zadávací dokumentace. Pokud by některá nabídka vyžadovala dodatečné změny projektového nebo technologického řešení, mohlo by to znamenat vyšší náklady i prodloužení výstavby.

Tatrovky už odvážejí zeminu. Projekt posledních úseků D35 vstupuje do finální fáze

Podobně důležité je posouzení realizačních rizik. Rozdíl mezi nabídkami může během výstavby zcela zmizet, pokud se objeví vícepráce, přepracování projektu, zdržení schvalovacích procesů, problémy v dodavatelském řetězci nebo nedostatek materiálů. Zmíněná rizika by měla být součástí ekonomického hodnocení, a pokud možno by měla být kvantifikována.

Významným kritériem je také odolnost dodavatelského řetězce. U dlouhodobých infrastrukturních projektů se ukazuje, že schopnost zajistit stabilní dodávky materiálů, výrobních kapacit a subdodavatelů má přímý dopad na dodržení harmonogramu i konečné náklady stavby. Stačí se podívat na stávající geopolitickou a bezpečnostní krizi na Blízkém východě a v Hormuzském průlivu.

Vedle ceny a technických parametrů by měl zadavatel posoudit také ekonomický přínos projektu pro Českou republiku. Jde zejména o to, kde budou probíhat inženýrské práce, výroba stavebních materiálů, logistika nebo zapojení subdodavatelů. Důležitý je i aspekt, kde vznikne přidaná hodnota v podobě pracovních míst, daňových příjmů a investic do domácí ekonomiky.

Nejnižší nabídka nemusí být v konečném důsledku ekonomicky nejvýhodnější, pokud odborná analýza prokáže, že její nižší počáteční cena je převážena vyšším technickým rizikem, větší pravděpodobností zpoždění a vyšším rizikem překročení rozpočtu. Takových případů jsme v minulosti viděli hodně a výsledný účet navíc se mnohdy nezastavil ani na jednociferných miliardách. Bez zevrubného vyhodnocení rizik a faktorů tak nelze automaticky předpokládat, že nejnižší nabídková cena současně představuje nejlepší hodnotu za peníze daňových poplatníků.

Finálnímu verdiktu nad tendrem by tedy mělo předcházet transparentní odborné posouzení technické shody, realizačních rizik i celkových nákladů životního cyklu jednotlivých nabídek. Ve hře jsou vedle sumy za dílo i celkové náklady, které stát ponese během následujících desetiletí.

Uchazeči, kteří byli vyzváni k podání nabídek:

  • Konsorcium ViaCM: tvořené společnostmi VINCI Highways S.A.S., Abrdn European Sustainable Infrastructure GP V Limited, John Laing Europe Holdings B.V.
  • Konsorcium ViAlliance35: tvořené společnostmi Cintra Global SE, STRABAG Motorway GmbH, Budimex s.a.a Invesis B.V.
  • Konsorcium LitMo: FCC Concesiones de Infraestructuras, S.L., Meridiam Eastern Europe IV A S.A.S. a Metrostav Concessions a.s.
Na trase dálnice D35 mezi Starým Městem a Mohelnicí finišují přípravné práce. Vše je tak prakticky připraveno k zahájení stavby. (9. července 2026)
Na trase dálnice D35 mezi Starým Městem a Mohelnicí finišují přípravné práce. Vše je tak prakticky připraveno k zahájení stavby. (9. července 2026)
Na trase dálnice D35 mezi Starým Městem a Mohelnicí finišují přípravné práce. Vše je tak prakticky připraveno k zahájení stavby. (9. července 2026)
Na trase dálnice D35 mezi Starým Městem a Mohelnicí finišují přípravné práce. Vše je tak prakticky připraveno k zahájení stavby. (9. července 2026)
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