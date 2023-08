Severní část Pražského okruhu bude v roce 2030. Čimické údolí překlene most

Celkem 138 metrů dlouhý most přes zachovalá přírodní údolí zvítězil nad variantou poddolování obou údolí a vedením šestiproudé dálnice v tunelu. Podle ŘSD by takovéto technické řešení sice snížilo množství zpevněných ploch a zabrané půdy, mělo by ale nevhodný dopad na provoz a bezpečnost.

Kromě toho by tunely ražené pod potoky mohly negativně ovlivnit spodní vody. „Limitní je potenciální riziko trvalého ovlivnění hladiny podzemní vody s dopadem na ovlivnění povrchových vod a navazujících údolních ekosystémů,“ uvedli v dokumentaci pro získání takzvaného povolení EIA projektanti z kanceláří Pragoprojekt a Afry.

Připravovaný úsek navazuje na svém jižním okraji na již hotovou část okruhu vedoucí od údolí Berounky k pražskému ruzyňskému letišti. Na opačném konci u Březiněvsi bude navazovat na další rozpracovaný úsek, který zbývá dostavět k již existující části končící u Satalic. Poslední část pražského okruhu - trasa mezi Černým Mostem a dálnicí D1 by se měla začít podle ministra dopravy Martina Kupky stavět během příštího roku.

25. července 2023

Relativně snadný úsek čeká silničáře v západní části u letiště, kde trasa prochází z větší část nezastavěnou krajinou a kde plánovaná dálnice podle návrhu dokumentace povede z velké části v zemním zářezu. Pod zem se podívá nejprve v okolí Horoměřic (půl kilometru dlouhý přesypaný tunel) a následně i v oblasti pražského Suchdola, jehož zástavbu překoná dva kilometry dlouhým hloubeným tunelem.

Od Suchdola pak trasa musí překonat údolí Vltavy výše zmíněným více než půlkilometrovým mostem, na který naváže dvojice kratších tunelů zámky a zmíněného přemostění Čimického a Drahanského údolí. Poslední významnou stavbou pak bude tři čtvrtě kilometru dlouhý tunel z Dolních Chaber do Zdib.

Žádost o posouzení vlivu na životní prostředí je prvním krokem k dalším povolovacím procesům, kterými jsou územní a stavební řízení. Zda bude stavba v budoucnu připravovaná přesně v navržené trase, bude teď záležet na ministerstvu životního prostředí, které jí může povolit, případně doplnit podmínky (většinou jde o kompenzační opatření nebo pravidla výstavby zohledňující dopady na životní prostředí), za kterých bude možné stavbu provést.