Stát chystá povinnou evidenci turistů. Vybere tím víc na poplatcích

„V současné době řada ubytovatelů používá systém „tužka – papír“ a zbytečně tím tráví hodiny času,“ uvedl mluvčí agentury CzechTourism František Reismüller. Systém označovaný jako eTurista by kromě klasických ubytovacích zařízení měl platit i pro poskytovatele Airbnb.

Kromě úspory času, kdy by digitalizovaná data měla směřovat zároveň cizinecké policii a v anonymizované podobě obcím a pro potřeby statistického šetření, bude cílem i zvýšení dohledu nad výběrem místních poplatků. Podle poradce ministra pro místní rozvoj ve věcech turistiky Martina Jiránka totiž výběr těchto peněz, které směřují do obecních pokladen, výrazně pokulhává a města tak dostávají méně, než by měla.

„Například v lokalitě Jánské lázně a Pec pod Sněžkou se odhaduje, že se vybere 12 procent potenciálu,“ uvedl Jiránek. Podobné je to i v jiných turistických lokalitách.

Například Český Krumlov s 13 tisíci obyvateli a zhruba pěti tisíci registrovanými lůžky vybral před covidem od turistů deset milionů korun. „Nyní po zvýšení poplatku na 50 korun a den, tedy nejvyšší možnou sazbu by spolu s opětovným návratem turistů mohla tato částka překročit dvojnásobek původního výběru,“ řekl místostarosta Martin Hák.

To už představuje peníze, které městu umožní kromě klasických příspěvků na opravy chodníků pořádat i různé akce a program, který zpětně přiláká další návštěvníky a třeba je přesvědčí, aby si jednodenní výlet do historického města prodloužili na několik nocí, vysvětlil místostarosta.

Kromě povinnosti pro ubytovatele, je ale důležitou součástí systému i snaha přimět návštěvníky, aby se nechali v ubytovacím zařízení oficiálně zapsat. Tomu by podle Háka mohlo přispět to, kdyby turisté teprve po ubytování a oficiální registraci do systému získávali destinační karty. Ty v cizině běžně fungují a umožňují turistům využívat slevy například na lanovky, vstupy do muzeí, případně by mohly opravňovat k parkování a podobně.

Spuštění systému eTurista předpokládá ministerstvo v roce 2025. Celý systém by měl vyjít na zhruba 30 milionů korun. V tom ale nejsou zahrnuty náklady pro ubytovatele, byť podle Reismüllera by měly být minimální. Samotný software bude zadarmo, náklady tak ponesou pouze ti, kteří doposud při poskytovávání ubytovacích služeb nepoužívají počítač a nemají internetové připojení.