České aerolinie obnoví lety do pěti evropských destinací, i přes úpadek

V rámci obnovování leteckých spojení bude první na řadě ukrajinská Oděsa, kam od 2. dubna chtějí ČSA létat dvakrát týdně. Od 16. dubna chce dopravce zprovoznit spojení do Amsterdamu a od 1. května i linku do Kodaně, do obou měst hodlá létat denně.

V květnu by měl na seznam obnovených spojení přibýt i islandský Keflavík a v červnu Malta. Na Island chtějí ČSA létat čtyřikrát týdně, zatímco na Maltu pouze jednou. Obnovování provozu se však bude odvíjet od epidemiologické situace v jednotlivých zemích a uvolňování omezení v dopravě.

Během jarních měsíců chce dopravce rovněž navýšit frekvenci u některých stávajících linek. Aerolinky nyní obsluhují čtyři evropské destinace: Kyjev, Paříž, Stockholm a Moskvu.

K navýšení provozu má dojít navzdory tomu, že je společnost momentálně v úpadku. Před dvěma týdny jej vyhlásil pražský soud na žádost samotných ČSA, které mají dluhy vy výši zhruba 1,8 miliardy korun. Podepsala se na tom zejména koronavirová krize a výrazné omezení letecké dopravy.

ČSA dluží více než 260 dodavatelům a obchodním partnerům přibližně 800 milionů korun. Další miliardu dopravce dluží cestujícím kvůli náhradám za zrušené lety. Vedení firmy chce situaci řešit reorganizací. Její nejhorší možný scénář počítá se seškrtáním provozu na pouhé čtyři linky, ty, které jsou v provozu nyní.



Zástupci ČSA v pondělí také uvedli, že kvůli pokračujícím restrikcím prodlužují možnost bezplatné změny termínu letu do 30. června letošního roku. Náhradní let však cestující musejí absolvovat do konce března příštího roku.