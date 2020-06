Vedení ČSA jedná o propouštění až 60 procent lidí, tvrdí odbory

O chystaném propouštění s odkazem na dopisy vedení ČSA dvěma odborovým organizacím informoval server zdopravy.cz.



Už v pondělí mají ČSA podle dopisu odborářů propustit prvních zhruba třicet lidí, další vlna přijde až v červenci z důvodu naplnění maximálního limitu pro podmínky takzvaného hromadného propouštění.

Podle nového plánu má zůstat ve firmě 56 pilotů ze 150 a 75 stevardů a letušek z celkem dvou set.

„První jednání proběhla, zatím čekáme na další informace. Bylo nám sděleno, že firma bude potřebovat podstatně méně lidí,“ řekla serveru předsedkyně Odborové organizace posádek letadel Tereza Löffelmanová.

Jednání potvrdil i Pavel Sokolík z Odborového svazu zaměstnanců letectví. „Od ČSA jsme se dozvěděli, že si nebudou moci dovolit tolik zaměstnanců,“ řekl ČTK. Podle něj bude propouštění plošné, dotkne se tak posádek letadel i pozemního personálu. Přesná čísla zatím Sokolík nezná. Hlavní vlna propouštění je prý zřejmě plánována na příští měsíce.

V plánu vedení je podle portálu také pozastavení rozšiřování flotily až do konce příštího roku, to znamená, že dopravce má operovat pouze pět letadel. Odbory s tím ostře nesouhlasí.

Vedení letecké skupiny teď jedná s vládou o poskytnutí státní garance za komerční úvěr. Měl by být kolem 800 milionů korun. Jednou z podmínek státní pomoci, které prezentoval ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO), ovšem mělo být udržení zaměstnanců. Těch ve skupině Smartwings pracuje kolem 2 500.

Začátkem června v rozhovoru pro MF DNES spolumajitel mateřské skupiny Unimex Group Jiří Šimáně řekl, že částka, kterou budou Smartwings potřeboval, se přiblíží dvěma miliardám korun.

„Nechceme, aby nám stát peníze daroval. My jen žádáme, aby se zaručil za úvěr u komerční banky, či nám poskytl úvěr – tak jako to dělají ostatní státy EU. Já myslím, že to správné číslo podle byznys plánu, který jsme zpracovali a který má ministerstvo dopravy k dispozici, se bude pohybovat mezi 1,7 až dvěma miliardami korun,“ uvedl.