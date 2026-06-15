„Nabídková cena RegioJetu byla 183,645 miliardy korun a nabídková cena Českých drah 165,173 miliardy korun,“ uvedl středočeský radní pro dopravu Petr Borecký. Dodal, že bližší podrobnosti už nemohou zástupci objednatele dále komentovat.
Kromě dvojice uchazečů, kteří o zakázku nazývanou podle kapacity poptávaných vlaků EMU 400, se do soutěže původně hlásil ještě dopravce Arriva, který ale nakonec závaznou nabídku nepodal. Do soutěže ještě zasáhl další z tuzemských dopravců, Leo Express, který podal na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže stížnost na regulérnost podmínek.
Provoz elektrických vlaků v systému Pražské integrované dopravy by měl nový dopravce zajišťovat od prosince 2029, kdy skončí smlouva s Českými drahami. Zadavatelé předpokládali, že zakázka obsahující pořízení minimálně šesti desítek nových patrových souprav bude mít hodnotu zhruba 142 miliard korun.