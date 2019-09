RegioJet koupí patnáct nových lokomotiv, chce dvojnásobek cestujících

„Kromě zvýšení efektivity a nižších provozních nákladů nám tyto nové lokomotivy také umožní další expanzi služeb kvalitní a moderní železniční dopravy pod značkou RegioJet v celém regionu střední Evropy,“ uvedl k nákupu provozní ředitel RegioJetu Jiří Schmidt. Kromě 15 objednaných elektrických lokomotiv je součástí smlouvy opce na dodávku dalších strojů v řádu desítek kusů.

RegioJet v současnosti používá na dvě desítky lokomotiv. Nejstarší představuje devět lokomotiv řady 162, které byly v polovině devadesátých let původně vyrobené pro italské železnice. I přes investice do nových hnacích vozidel společnost s těmito stroji počítá i nadále. Podle mluvčího Aleše Ondrlůje do nich chce firma investovat a vybavit je celoevropským zabezpečovacím zařízením ETCS.

Kromě těchto lokomotiv označovaných jako Pershing a traxxů, které má v současnosti čtyři, provozuje RegioJet ještě 13 pronajatých lokomotiv Siemens Vectron. Ty by ale postupně měly na žlutých vlacích nahradit právě traxxy. Od sjednocení na jediný typ vícesystémové lokomotivy si firma slibuje úspory v údržbě vozového parku.