Jedním z přizpůsobení je délka soupravy. Ta má být do 106 metrů, protože nástupiště na pražském Masarykově nádraží má 120 metrů a ve špičkách se počítá s provozem zdvojených souprav. Dalším požadavkem je vyšší stupeň nehořlavosti vzhledem k tomu, že část z nich by výhledově měla jezdit dvacet kilometrů dlouhým plánovaným tunelem mezi Prahou a Berounem.
V současné fázi vývoje se vlaky zatím testují bez vnitřního vybavení, protože to se ještě bude konfigurovat podle požadavků dopravce. Sedadla a cestující pro dynamické zkoušky tak simulují bedny a pytle naplněné pískem.
V soupravě jsou dvě toalety vždy na každém z konců soupravy. Jedna standardní a jedna univerzální uzpůsobená pro potřeby lidí s pohybovým handicapem. Počítá se i s oddílem pro uložení objemnějších zavazadel a oddílem pro kola. Ta se budou opírat o výklopné sedadla, což se ukázalo jako bezpečnější a efektivnější způsob přepravy jízdních kol, než závěsné háky. Ty navíc nešly využít k přepravě elektrokol, protože je většina cestujících kvůli vyšší hmotnosti nebyla schopná pověsit.
Soutěž na elektrické vlaky na území Středočeského kraje a Prahy byla spuštěná vloni na jaře. Zakázka na 30 let má celkovou hodnotu 142 milionů korun. Jde tak o doposud největší soutěž, ve které se dopravci utkají o možnost provozovat v Česku železniční dopravu na některém souboru tratí. Zájem zatím projevily České dráhy, Arriva vlaky a RegioJet.
Pro splnění provozu bude potřeba nahradit starší vozidla šesti desítkami nových dvousystémových souprav s tím, že v rámci opce si může zadavatel vyžádat dalších téměř sedm desítek strojů navíc.