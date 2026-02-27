Alstom zkouší ve Velimi nové patrové vlaky. Mohly by jezdit ve středních Čechách

Tomáš Cafourek
  18:00
Povinnými zkouškami na okruhu ve Velimi prochází patrová souprava Coradia Max. Vlak se 380 místy k sezení chce výrobce nabídnout dopravcům účastnícím se tendrů na provoz elektrifikovaných tratí ve Středočeském kraji. Souprava je upravena tak, aby vyhovovala specifikům a místním požadavkům. Nahradit by tak mohla patrové CityElefanty, které umí jezdit pouze na stejnosměrném napájení.

Jedním z přizpůsobení je délka soupravy. Ta má být do 106 metrů, protože nástupiště na pražském Masarykově nádraží má 120 metrů a ve špičkách se počítá s provozem zdvojených souprav. Dalším požadavkem je vyšší stupeň nehořlavosti vzhledem k tomu, že část z nich by výhledově měla jezdit dvacet kilometrů dlouhým plánovaným tunelem mezi Prahou a Berounem.

V současné fázi vývoje se vlaky zatím testují bez vnitřního vybavení, protože to se ještě bude konfigurovat podle požadavků dopravce. Sedadla a cestující pro dynamické zkoušky tak simulují bedny a pytle naplněné pískem.

Ve středočeské Velimi testují nový vlak, který bude určen pro německou železnici. Podobný vlak, ovšem s nižší maximální rychlostí, by ale mohl jezdit i ve Středočeském kraji a v Praze. (27. února 2026)
Vlak Coradia při testech ve Velimi (27. února 2026)
Regionální vlak Coradia Max na dopravním veletrhu v Berlíně (27. září 2024)
Coradia Stream ve verzi pro německé regionální dopravce (27. února 2026)
V soupravě jsou dvě toalety vždy na každém z konců soupravy. Jedna standardní a jedna univerzální uzpůsobená pro potřeby lidí s pohybovým handicapem. Počítá se i s oddílem pro uložení objemnějších zavazadel a oddílem pro kola. Ta se budou opírat o výklopné sedadla, což se ukázalo jako bezpečnější a efektivnější způsob přepravy jízdních kol, než závěsné háky. Ty navíc nešly využít k přepravě elektrokol, protože je většina cestujících kvůli vyšší hmotnosti nebyla schopná pověsit.

Soutěž na elektrické vlaky na území Středočeského kraje a Prahy byla spuštěná vloni na jaře. Zakázka na 30 let má celkovou hodnotu 142 milionů korun. Jde tak o doposud největší soutěž, ve které se dopravci utkají o možnost provozovat v Česku železniční dopravu na některém souboru tratí. Zájem zatím projevily České dráhy, Arriva vlaky a RegioJet.

Pro splnění provozu bude potřeba nahradit starší vozidla šesti desítkami nových dvousystémových souprav s tím, že v rámci opce si může zadavatel vyžádat dalších téměř sedm desítek strojů navíc.

Dva světy jednoho trhu. Pražské hotely zdražují, restaurace svírá tlak nákladů

Do hlavního města se začínají vracet zahraniční návštěvníci, z přední desítky...

Zatímco hotely v Praze vstoupily do nového roku s vyšší obsazeností i cenami než loni, část gastronomických podniků dál svádí boj s náklady a „opatrnějšími“ hosty. Asociace hotelů a restaurací ČR v...

26. února 2026

Zrušená americká cla jsou výhrou pro Peking. Trump zamíří do Číny oslabený

Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching zahájili...

Už za pár týdnů se americký prezident vydá na oficiální návštěvu do Číny, kde se setká se svým protějškem Si Ťin-pchingem. Trump tam ale vyrazí v době, která pro něj není úplně ideální. Americký...

26. února 2026

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.