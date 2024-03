Čínské letadlo se do Evropy jen tak nepodívá. Certifikace potrvá roky

Společnost Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) se svým letadlem C919 snaží o rychlé proniknutí na západní trhy. Jeho schvalování v evropském prostoru ale může i přes tlak ze strany Číny trvat několik dlouhých let, píše agentura Reuters.

Čína chce v příštích letech rozbít globální dominanci dvou největších výrobců, Airbusu a Boeingu. Nahrávají tomu i kapacitní problémy mnoha aerolinek, kterým chybí letadla a musí kvůli tomu měnit své strategie. Mnohé z nich pro letošní rok revidovaly směrem dolů i odhady o počtu přepravených cestujících. Jde třeba o irského nízkonákladového dopravce Ryanair.

Úzké – tedy s jednou uličkou – proudové letadlo COMAC C919 je navržené tak, aby mohlo konkurovat modelu A320neo od Airbusu a 737 MAX 8 od Boeingu. Čínskému výrobci se ale zatím podařilo získat potřebné certifikace jen na domácím trhu, a to již v roce 2022.

Proces v Evropě zbrzdila pandemie

O schválení v Evropě požádala čínská strana poprvé již v roce 2019, následně celý proces ale narušila koronavirová pandemie. V listopadu loňského roku padla žádost o schválení znovu a Číňané vyjádřili přání, aby se všechny potřebné kroky stihly do roku 2026. Nyní se ale nezdá, že by tento termín byl reálný.

„Upřímně řečeno, zatím nevím, jestli to zvládneme. Letadlo je pro nás příliš nové na to, abychom věděli, jak snadné nebo obtížné to bude,“ řekl v rozhovoru Luc Tytgat, výkonný ředitel Evropské organizace pro bezpečnost leteckého provozu. Komentář přichází jen pár týdnů poté, co letoun C919 přistál na letišti v Singapuru. Šlo o vůbec první let tohoto modelu mimo Čínu.

Aby se čínskému výrobci podařilo úspěšně expandovat na zahraniční trhy, neobejde se bez schválení evropských a amerických regulačních orgánů. Jejich úkolem bude mimo jiné zjistit, zda případný provoz těchto letadel bude splňovat potřebné bezpečnostní požadavky. „Bude to pro nás spousta práce. S letadlem se musíme seznámit,“ doplnil Luc Tytgat.

Západní certifikační procesy jsou přísné

Komentáře z tohoto týdne naznačují, že evropský úřad je nyní v rámci schvalování teprve v první části celého certifikačního provozu, který může trvat pět i více let. Do čínských karet nehraje ani fakt, že západní regulační orgány potřebné certifikace před pár lety zpřísnily. Stalo se tak v reakci na fatální havárie Boeingů 737 MAX v letech 2018 a 2019. U prvního čínského letadla navíc tato kontrola bude nejspíš obzvlášť důkladná.

Agentura Reuters zároveň uvedla, že žádná z evropských leteckých společností na regulační orgány netlačí, aby certifikační proces urychlila. Ve stejnou chvíli výrobce COMAC podniká propagační turné po východní Asii. Po zmíněném Singapuru jeho letoun C919 přistál již také ve Vietnamu, Indonésii, Malajsii, Kambodži nebo Laosu.