Nové letadlo s jednou uličkou by podle Pekingu mělo konkurovat modelům Boeing 737 či Airbus A320. Zatím však nezískalo schválení od amerických ani evropských regulačních orgánů. Čína si od letadla domácí výroby slibuje snížení závislosti na zahraničních technologiích a zlepšení postavení na globálním trhu.
Letadlo C919 vyrábí státní společnost Comac a provozuje letecká společnost Air China. Stroj odletěl z Pekingu v 15:17 místního času (9:17 SELČ). Podle veřejně dostupných letových údajů letadlo dosedlo v mongolské metropoli v 16:58 (10:58 SELČ).
Při odbavení na mezinárodním letišti v Pekingu cestující Chu Jüan agentuře AFP řekl, že je hrdý na to, že letí na mezinárodní trase letadlem vyrobeným v Číně.
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Bude to chtít jenom čas. Čínský konkurent Boeingu a Airbusu sílí
„Doufám, že se naše domácí letadla budou i nadále zlepšovat, co se týče pohodlí a celkového zážitku cestujících, a že i předčí Boeing a Airbus,“ uvedl.
Letadlo C919 se vyrábí v Číně, ale jeho části pocházejí mimo jiné i ze Spojených států. Analytik leteckého sektoru Rob Morris televizi CNBC sdělil, že tempo vývoje a výroby společnosti Comac je příliš pomalé.
„Ačkoli má C919 potenciál ovlivnit prodej letadel Airbus a Boeing v Číně, pomalé tempo realizace znamená, že to nějakou dobu potrvá. Domnívám se, že důvodem je přijetí ze strany cestujících a leteckých společností,“ dodal.
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„Nestačí pouze letadlo vyvinout, postavit a dodat, výrobce musí poskytovat servisní podporu 24 hodin denně, sedm dní v týdnu a 365 dní v roce, aby zajistil, že spolehlivost provozu letadla C919 bude srovnatelná se spolehlivostí známých a zavedených modelů A320 a 737. To vyžaduje čas a lze to prokázat pouze dlouhodobým provozem,“ uvedl analytik.
Linka provozovaná společností Air China bude spojovat Peking a Ulánbátar jedním zpátečním letem denně, informovala v červenci agentura Nová Čína. Letadlo C919 absolvovalo první vnitrostátní komerční let v květnu 2023, kdy odletělo z Šanghaje a přistálo v Pekingu.