Pro dodavatelské řetězce firem po celém světě je to v letošním roce už třetí zásadní problém. Nejdřív začátkem ledna vzrostly náklady na lodní dopravu o stovky procent kvůli celosvětovému nedostatku kontejnerů. V březnu se pak v Suezském průplavu, jímž prochází více než desetina mezinárodního obchodu, vzpříčila nákladní loď Ever Given a na týden jej zablokovala.

Tohle je pro nás mnohem větší problém než blokace Suezského průplavu. Vincent Clerc šéf lodního dopravce Maersk